حماس: تصريحات نتنياهو بشأن السيطرة الكاملة على غزة “انقلاب” على مسار المفاوضات

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان يوم الخميس إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة “انقلاب” على مسار المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع.

وذكرت الحركة في بيان أن “مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكد أنه يسعى للتخلص من أسراه والتضحية بهم خدمة لمصالحه الشخصية”.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)