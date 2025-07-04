حماس: ردنا على مقترح هدنة غزة “اتسم بالإيجابية”

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من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي

القاهرة/تل أبيب (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها قدمت يوم الجمعة ردا “اتسم بالإيجابية” على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة، وإنها “جاهزة بكل جدية” للدخول في محادثات حول تنفيذ الاتفاق الذي ينص على إطلاق سراح الرهائن وإجراء مفاوضات حول إنهاء الصراع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق عن “مقترح نهائي” لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في الحرب المستمرة منذ نحو 21 شهرا بين إسرائيل وحماس، مشيرا إلى أنه يتوقع ردا من الطرفين خلال الساعات المقبلة.

وكتبت حماس على موقعها الرسمي على الإنترنت “أكملت حركة حماس مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار”.

وفي إشارة إلى التحديات المحتملة التي لا تزال تواجه الطرفين، قال مسؤول فلسطيني من جماعة مسلحة متحالفة مع حماس إن المخاوف لا تزال قائمة إزاء المساعدات الإنسانية والمرور من معبر رفح إلى مصر والوضوح بشأن الجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية.

وكان ترامب قال يوم الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يتم خلالها بذل جهود لإنهاء الحرب.

ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على إعلان ترامب، ولا يزال الجانبان متباعدين في تصريحاتهما العلنية.

وقال نتنياهو مرارا إنه يجب نزع سلاح حماس التي يُعتقد أنها تحتجز 20 رهينة على قيد الحياة، وهو أمر رفضت الحركة مناقشته حتى الآن.

ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو مع ترامب في واشنطن يوم الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل تلقت ردا من حماس على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة وتقوم بدراسته.

وقال مسؤول أمني مصري لرويترز إن مصر، التي تتوسط في جهود الوساطة مع قطر، اطلعت على رد حماس، وأضاف أنه “يتضمن مؤشرات إيجابية على أن الاتفاق قريب، لكن لا يزال هناك بعض المطالب من حماس يتعين العمل عليها”.

وكان ترامب قال إنه سيكون “حازما جدا” مع نتنياهو بشأن الحاجة إلى وقف سريع لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الزعيم الإسرائيلي يريد وقفا سريعا أيضا.

وأضاف للصحفيين في وقت سابق هذا الأسبوع “نأمل أن يحدث ذلك. ونتطلع إلى أن يحدث ذلك في وقت ما الأسبوع المقبل… نريد أن نخرج الرهائن”.