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حماس: مقتل رهينة إسرائيلي وإصابة امرأتين في واقعتين منفصلتين بغزة

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القاهرة (رويترز) – قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين إن أحد الرهائن الإسرائيليين قتل على يد حارس كان مكلفا بمراقبته، كما أصيبت رهينتان أخريان من النساء بجروح خطيرة في غزة.

وأضاف أبو عبيدة في بيان “في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن”.

وجاء في البيان “حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة”.

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