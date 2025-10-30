حماس تسلم جثتي رهينتين إسرائيليين

reuters_tickers

5دقائق

من نضال المغربي حسيب الوزير معيان لوبيل

القاهرة/غزة/القدس (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الخميس إنها سلمت جثتي رهينتين إسرائيليين، وذلك بعد يوم من تعرض اتفاق وقف إطلاق النار الهش بالفعل في قطاع غزة لتهديد بسبب سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي أسقطت قتلى في أنحاء القطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن القوات الإسرائيلية تسلمت الجثتين من الصليب الأحمر في غزة وسيجري نقلهما إلى إسرائيل.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار أطلقت حماس سراح جميع الرهائن الأحياء مقابل ما يقرب من 2000 من السجناء الفلسطينيين بما في ذلك أشخاص احتجزتهم خلال الحرب، في حين سحبت إسرائيل قواتها من مناطق بالقطاع ووافقت على وقف العمليات الهجومية وسمحت بزيادة دخول المساعدات إلى القطاع.

ووافقت حماس أيضا على تسليم رفات جميع الرهائن القتلى البالغ عددهم 28 مقابل رفات 360 مسلحا فلسطينيا قتلوا خلال الحرب، لكنها لم تسلم حتى يوم الخميس سوى 15 منها.

وتقول إسرائيل إن حماس تعرقل تسليم رفات باقي الرهائن، لكن الحركة تنفي ذلك وتقول إن من الصعب تحديد أماكن باقي الرفات وانتشاله وإن الأمر سيستغرق وقتا.

وأصاب اليأس عائلات بعض الرهائن بشأن إمكانية دفنهم بالشكل اللائق، وتخشى من فقد رفاتهم إلى الأبد تحت أنقاض غزة.

ولا يزال آلاف الفلسطينيين الذين يُعتقد أنهم ماتوا في عداد المفقودين وسط الدمار الهائل.

* عقبات رئيسية أمام خطة ترامب

يشكل الخلاف حول انتشال وتسليم رفات الرهائن في غزة عقبة رئيسية أمام تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب إلى الأبد.

ومن العقبات الرئيسية الأخرى إدارة غزة في المستقبل ومطالبة حماس بإلقاء سلاحها. وفي غضون ذلك، تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وردت إسرائيل يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء على مقتل جندي إسرائيلي بشن قصف قالت سلطات الصحة في القطاع إنه أسفر عن مقتل 104 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 46 طفلا و20 امرأة كانوا بين 104 قتلوا في الغارات الإسرائيلية.

* غارات جوية جديدة الخميس

ذكر شهود أن طائرات إسرائيلية شنت 10 غارات جوية على مناطق شرقي خان يونس في جنوب القطاع، في حين قصفت دبابات مناطق شرقي مدينة غزة في الشمال. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو سقوط قتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ “بدقة” غارات جوية على مواقع “بنية تحتية إرهابية تشكل تهديدا للقوات” في مناطق لا تزال إسرائيل تحتلها.

وقال سكان في غزة إنهم يخشون استئناف الأعمال القتالية.

وفي خان يونس قال نازح يدعى فتحي النجار “والله إحنا خايفين إنو يصير حرب تاني لأن إحنا ما بدناش حرب. إحنا تعبنا. سنتين وإحنا بننزح. وإحنا مش عارفين وين نروح ولا وين نيجي”.

ووسط مجموعة خيام حيث كان يتحدث النجار، وقفت فتيات وفتيان يملؤون عبوات بلاستيكية بالمياه من حاويات معدنية موضوعة على جانب أحد الشوارع، في حين كانت نساء يطبخن الطعام لأسرهن على أفران طينية وقودها الحطب.

وشردت الحرب معظم سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ونزح بعضهم عدة مرات. ولم يعد كثيرون منهم إلى المناطق التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب خشية اضطرارهم للنزوح مجددا بعد فترة قصيرة.

(شاركت في التغطية الصحفية جنى شقير من دبي وبيشا ماجد من القدس – إعداد نهى زكريا ومروة غريب ومحمد علي فرج ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم ومحمود رضا مراد)