حماس تقول إنها تدرس مقترحا للهدنة في غزة بعد ضغوط مارسها ترامب

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قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء إنها تناقش مقترحات تلقتها من الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل تؤيد هدنة لمدة 60 يوما في القطاع الذي دمرته الحرب.

أسفرت الحرب المستمرة منذ 21 شهرا عن تحويل القطاع المحاصر بمجمله إلى أنقاض وتسببت بأزمة إنسانية كارثية يعيشها سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، مع توسيع إسرائيل عملياتها وتكثيف ضرباتها التي أدت منذ صباح الأربعاء الى مقتل 33 فلسطينيا على الأقل وجرح العشرات، وبعضهم ممن كانوا ينتظرون المساعدات، بحسب الدفاع المدني.

دعا ترامب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثلاثاء الى قبول هدنة مدتها 60 يوما، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت على انجاز تفاصيل مثل هذا الإتفاق.

وبدون الإشارة مباشرة لتصريحات ترامب، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأربعاء إن “الغالبية العظمى من الشعب والحكومة تؤيد اتفاقا يفضي إلى تحرير الرهائن” المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأضاف “يتعين عدم تفويت فرصة كهذه إن توافرت”.

من جانبها، قالت حماس إنها تسلمت الأربعاء مقترحات من الوسطاء.وأضافت في بيان “إننا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة”.

ميدانيا، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل وكالة فرانس برس بأن الجهاز أحصى “33 شهيدا بينهم عدد من الأطفال والنساء وعشرات المصابين في غارات نفذها الاحتلال وبنيران جنده منذ فجر اليوم” الأربعاء.

وأكد أن هذا الغارات استهدفت بشكل خاص شققا ومنازل وخيما ومدرسة في مدينة غزة شمال القطاع وخيمة للنازحين في منطقة المواصي التي أمرت إسرائيل الفلسطينيين بالنزوح إليها في منطقة خان يونس في جنوب القطاع. فعلى الرغم من إعلانها منطقة آمنة في نهاية 2023، تتعرض المواصي للقصف المتكرر.

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس خياما منهارة بينما يبحث فلسطينيون بين الركام على ما تبقى من متاعهم.

ورفع رجل كيس حفاضات أطفال متسائلا “هل هذا سلاح؟”. وظهر كذلك مسعفون يعالجون أطفالا جرحى في باحة مستشفى ناصر في خان يونس. وبدت ملامح الذعر على وجوه الأطفال الذين استلقى بعضهم على الأسرّة بملابسهم المضرجة بالدماء.

– “إنهاء الحرب” –

وفي شمال القطاع، استهدفت غارة بعد الظهر شقة سكنية نزح إليها الطبيب مروان السلطان مدير عام المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة والذي قُتل الطبيب مع زوجته وبناثه الثلاث.

وقال الطبيب محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء لفرانس برس “وصل الشهيد الدكتور مروان السلطان إلى المستشفى مع زوجته وعدد من أفراد عائلته … اختفت ملامح وجهه، بالكاد استطعنا التعرف عليه، رحمه الله… كان دائم العطاء في خدمة المرضى والمصابين، هذه جريمة جديدة مستنكرة”.

وأعلن بصل “استشهاد 4 مواطنين في غارة استهدفت خيمة للنازحين في شارع الصناعة بمنطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة”، كما قصفت الطائرات الحربية “مدرسة الزيتون في منطقة البساتين التي تؤوي نازحين مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وعدد من الإصابات”.

كما تعرض منزل في حي التفاح للقصف ما أسفر عن “استشهاد صاحب المنزل أحمد عيد زينو وزوجته أيات مندو وطفيه، زهرة وعبيدة”.

وفي الوسط، أفاد بصل بسقوط “خمسة شهداء من بينهم طفلان وسيدة وعدد من الإصابات إثر غارة بطائرة مسيرة استهدفت صباحا منزلا قرب مسجد البخاري في منطقة البركة جنوب دير البلح”.

ونظرا للقيود التي تفرضها إسرائيل على التغطية الإعلامية في غزة، يتعذّر على وكالة فرانس برس التحقق بشكل مستقل من الأعداد والتفاصيل الواردة عن المسعفين والسلطات المحلية.

وردا على استفسار فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إن ليس لديه معلومات كافية للتعليق على التقارير.

أعلن الجيش الثلاثاء توسيع نطاق عملياته في مختلف أنحاء القطاع، وأنه “قضى على عشرات المسلّحين، وفكّك مئات من مواقع البنية التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها”.

– ترامب يعلن عن ضغوط –

وبعد شهور من تعثر جهود الوساطة، قال ترامب الثلاثاء إن إسرائيل تدعم الجهود الجارية عقب وقف إطلاق النار مع إيران بعد حرب استمرت 12 يوما.

وأوضح عبر منصته تروث سوشال إن إسرائيل “وافقت على الشروط اللازمة لإبرام” هدنة لمدة 60 يوما تمهيدا لإنهاء الحرب، مناشدا حركة حماس الموافقة على هذا “المقترح النهائي” الذي تعمل عليه القاهرة والدوحة.

وأضاف أنّ “القطريّين والمصريين الذين عملوا بلا كلل للمساهمة في السلام، سيقدّمون هذا المقترح النهائي”.

وتابع “آمل، من أجل الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأنّ الوضع لن يتحسّن، بل سيزداد سوءا فحسب”.

ويستعد نتانياهو لزيارة واشنطن للقاء ترامب الأسبوع المقبل، عقب تأكيده أن الحرب مع إيران وفّرت “فرصا” لتأمين الافراج عن الرهائن.

اندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، من بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بإحكام حصار قطاع غزة وشن حرب مدمّرة قتل فيها 57012 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

بور-لمى/ص ك