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حماس تقول إنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

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القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت إنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

وأضافت الحركة في بيان لها أنه بموجب الاتفاق “سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

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