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حماس تقول إنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

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(رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت إنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكدت الحركة في بيان أن “المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائما، وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي. وتهدف المفاوضات إلى ضمان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في الحرب الدائرة في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

(تغطية صحفية حاتم ماهر وجيداء طه -إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير محمد عطية)

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