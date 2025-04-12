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حماس تنشر مقطعا مصورا لرهينة إسرائيلي أمريكي في غزة

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القدس (رويترز) – نشرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت مقطعا مصورا قالت إنه للرهينة الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر، المحتجز في غزة منذ أن أسره مسلحون فلسطينيون في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وعرّف الرجل نفسه، في المقطع المصور غير المؤرخ، باسم إيدان ألكسندر وقال إنه محتجز في غزة منذ 551 يوما. وتساءل ألكسندر، وهو جندي بالجيش الإسرائيلي، في المقطع عن سبب استمرار احتجازه وتوسل لإطلاق سراحه.

ونُشر المقطع بالتزامن مع بدء احتفال اليهود بعيد الفصح. وأصدرت عائلة ألكسندر بيانا أقرت فيه بالمقطع المصور الذي جاء فيه أن العيد لن يكون عيدا للحرية ما دام إيدان والرهائن الثمانية والخمسون الآخرون محتجزين في غزة.

كانت حماس قد نشرت عدة مقاطع مصورة خلال الحرب تُظهر رهائن يتوسلون للإفراج عنهم.

ورفض مسؤولون إسرائيليون المقاطع السابقة ووصفوها بأنها دعاية تهدف إلى الضغط على الحكومة. ودخلت الحرب في غزة شهرها الثامن عشر.

وأطلقت حماس سراح 38 رهينة بموجب وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير كانون الثاني. وفي مارس آذار، استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته البرية والجوية على غزة، إذ تخلى فعليا عن وقف إطلاق النار بعد أن رفضت حماس مقترحات لتمديد الهدنة دون إنهاء الحرب.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن العمليات ستستمر حتى يتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، وعددهم 59، والقضاء على حماس في غزة.

وتقول حماس إنها لن تفرج عن الرهائن إلا ضمن اتفاق ينهي الحرب، وترفض مطالبات بإلقاء السلاح.

وتضطلع الولايات المتحدة وقطر ومصر بدور الوساطة بين حماس وإسرائيل.

واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم مسلحين تقودهم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر بحسب الإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

ووفقا لسلطات الصحة في قطاع غزة، قُتل أكثر من 50 ألف فلسطيني في العمليات العسكرية الإسرائيلية حتى الآن. ونزح معظم سكان القطاع الذي تحول أغلبه إلى أنقاض.

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