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حملة “تبرّع بجهازك” تستهدف في دورتها الثانية جمع 100 ألف جهاز إلكتروني

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أعلنت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن إطلاق الدورة الثانية من حملة “تبرّع بجهازك 2.0″، بهدف جمع 100 ألف جهاز إلكتروني مستعمل، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

ويتم تجديد وإعادة تدوير الأجهزة لدعم الطلبة من الفئات الأقل حظاً في المدرسة الرقمية حول العالم. 

وكانت المرحلة الأولى من الحملة جمعت أكثر من50 ألف جهاز إلكتروني مستعمل بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة ومؤسسة تعليمية في دولة الإمارات، ما دفع المدرسة الرقمية لتحويل الحملة إلى مبادرة دائمة.

وتجسّد حملة “تبرّع بجهازك 2.0” رؤية دولة الإمارات لمستقبل شامل ومستدام، إذ تستهدف الإقلال من النفايات الإلكترونية بما يعادل 200 طن تقريبًا، وتدعم جهود التحول الرقمي العادل والتعليم للجميع، من خلال شراكات نوعية بين المؤسسات التقنية والإنسانية والبيئية، على ما أفادت الوكالة.

هت

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