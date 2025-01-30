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حياة سويسرية

ناشطة سويسرية مسلمة تواجه دعوى تشهير

سعيدة كيلر-مساحلي، رئيسة منتدى الإسلام التقدمي.
سعيدة كيلر-مساحلي، رئيسة منتدى الإسلام التقدمي. Keystone-SDA

يواصل اتحاد جمعيات المسلمين في كانتون فو (UVAM) دعوى التشهير ضد سعيدة كيلر-مساحلي، رئيسة منتدى الإسلام التقدمي، مدعيًا أنها أدلت بتصريحات تشهيرية في مقابلة مع صحيفة لو ماتان ديمونش (Le Matin Dimanche) السويسرية، كما أنه يعتزم تقديم شكوى ضد الصحفي المعني أيضًا.

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Keystone-SDA.م.ا

وفي مقابلة أجريت في أبريل الماضي، اتهمت كيلر-مساحلي اتحاد جمعيات المسلمين في كانتون فو والاتحاد العام للمنظمات الإسلامية في زيورخ (VIOZ) بأنهما مخترقان من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة يُنظر إليها جزئيًا على أنها منظمة إرهابية.

وفي الصيف الماضي، قدمت المنظمتان شكوى ضد كيلر-مساحلي، ووجّه مكتب المدعي العام لها تهمة التشهير. إلا أن محكمة كانتون زيورخ رفضت القضية، معتبرة أن الشكوى لا تكون صالحة إلا إذا شملت أيضًا الصحفي وجهة عمله، وهي دار نشر تاميديا (Tamedia) الإعلامية.

وتم تأجيل المحاكمة، التي كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء الماضي، لمنح المدعين وقتًا لتعديل شكواهم. وأعلن اتحاد جمعيات المسلمين في كانتون فو أنه سيقدم شكوى ضد كيلر-مساحلي، والصحفي الذي أجرى المقابلة، والمؤسسة الإعلامية التي نشرت الحوار. وينفي الاتحاد الاتهامات التي وجهتها كيلر-مساحلي.

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