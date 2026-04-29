خرائط إسرائيلية حديثة تظهر منطقة سيطرة عسكرية موسعة في غزة

من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي وبيشا ماجد

القدس 29 أبريل نيسان (رويترز) – أصدرت إسرائيل منذ ما يزيد قليلا عن شهر خرائط جديدة لغزة وضعت آلاف النازحين الفلسطينيين داخل منطقة محظورة موسعة، ضمن حدود يقول الجيش إنه يمكنه الاستمرار في تغييرها.

وتشكل المنطقة المحظورة، المحددة على الخرائط بخط برتقالي، ما يقدر بنحو 11 بالمئة من أراضي غزة الواقعة خارج “الخط الأصفر” الذي يحدد الجزء من غزة الذي تحتله القوات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول. وتطوق هذه المناطق ما يقرب من ثلثي أراضي غزة إجمالا.

وقال مصدران في مجال الإغاثة إن الجيش الإسرائيلي أرسل الخرائط إلى منظمات الإغاثة في غزة في منتصف مارس آذار، لكنه لم ينشرها علنا.

وتقول إسرائيل إن المنطقة الواقعة بين الخط البرتقالي وخط الهدنة الأصفر الذي انسحبت إليه قواتها بموجب اتفاق أكتوبرتشرين الأول هي منطقة محظورة لتمكين إيصال المساعدات، وأن على منظمات الإغاثة تنسيق تحركاتها مع الجيش. وتقول إن المدنيين لا يتأثرون بذلك الإجراء.

وأثارت المنطقة الموسعة مخاوف الفلسطينيين النازحين الذين يعيشون هناك من أن تعدهم إسرائيل أهدافا وتطلق النار عليهم. وأثارت كذلك مخاوف من أن إسرائيل قد تخطط للاحتفاظ بالمنطقة على نحو دائم.

ويصف المسؤولون الإسرائيليون الأراضي التي استولوا عليها في غزة وسوريا ولبنان بأنها “مناطق عازلة” يمكنها درء هجمات قد يشنها مسلحون في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الول2023، وأشعل فتيل حرب غزة.

وقال نتنياهو في بيان مصور صدر في 31 مارس آذار ” أكثر من نصف أراضي قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية. نحن من يهاجم ويبادر، ونحن من يفاجئ أعداءنا.”

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)