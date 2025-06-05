خليل الحية: حماس لم ترفض مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

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(رويترز) – قال خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقطاع غزة، في خطاب مسجل مسبقا تم بثه يوم الخميس، إن الحركة لم ترفض المقترح الأخير من ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، بل طالبت فقط ببعض التغييرات والتحسينات لضمان إنهاء الحرب في القطاع.

وأضاف أن الحركة مستعدة للانخراط في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار، وأن الاتصالات مستمرة مع الوسطاء.

وقال الحية، وهو كبير مفاوضي حماس، في الكلمة المسجلة “نؤكد أن الحركة لم ترفض مقترح ويتكوف الأخير ولكن قدمنا بعض الملاحظات والتحسينات من أجل ضمان أن تنتهي هذه الحرب”.

وشدد الحية على ضرورة إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وهما مطلبان ترفضهما إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 31 مايو أيار إنه على الرغم من موافقة حكومته على مقترح ويتكوف، فإن حماس لا تزال ترفضه.

وينص المقترح على هدنة 60 يوما ومبادلة 28 من أصل 56 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وتقول حماس إنها لن تفرج عن الرهائن المتبقين إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، بينما يتعهد نتنياهو بعدم إنهاء الحرب إلا بعد نزع سلاح حماس والقضاء عليها في غزة.