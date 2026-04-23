خمسة جرحى بحالة حرجة جراء اصطدام بين قطارين في الدنمارك

أسفر اصطدام بين قطارين صباح الخميس في الدنمارك، على بعد نحو أربعين كيلومترا شمال كوبنهاغن، عن إصابة 18 شخصا، خمسة منهم في “حالة حرجة” وفق السلطات الأمنية.

وأكدت الشرطة أنها غير قادرة حاليا على تقديم أسباب وقوع هذا الحادث في منطقة غابات في شمال مدينة هيليرود.

وقالت الشرطة في بيان عند منتصف النهار، نقلا عن خدمات عن الخدمات الصحية “أصيب ثمانية عشر شخصا في الحادث. من بينهم خمسة في حالة حرجة”.

وأوضحت الشرطة المحلية أنها تلقت الإنذار في الساعة 06:29 (04:29 بتوقيت غرينتش).

وبيّن رئيس قسم الأطباء في خدمات الطوارئ بمنطقة كوبنهاغن، أندرس دام-هييمدال، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحافي “تخيلوا قطارين يصطدمان وجها لوجه. هذا يسبب اصابات كثيرة، إذ يقذَف الناس في كل الاتجاهات”.

وقد تسبب هذا الاصطدام الأمامي في أضرار جسيمة في مقدمة القطارين ذوي اللونين الأصفر والرمادي، حيث دمرت غرف القيادة بالكامل وسحقت بفعل قوة الاصطدام، كما تحطم الزجاج الأمامي والنوافذ تماما، بحسب ما أفادت به صحافية في وكالة فرانس برس موجودة في المكان وما أظهرته صور وسائل الإعلام المحلية.

ولم يخرج القطاران ولا قاطرتاهما عن السكة.

وقد أوضحت الشرطة في تحديث لاحق للمعطيات أن إجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متن القطار يبلغ 37 راكبا.

ونُقل جميع الجرحى إلى مستشفيات المنطقة، فيما كانت فرق الإنقاذ قد أنهت عملها في منتصف الصباح، بعد تعبئة كبيرة شاركت فيها الشرطة وخدمات الإسعاف.

وقد خصصت بلدية هيليرود خدمة مرافقة ودعم لاستقبال الأشخاص غير المصابين وذويهم.

وأوضح منسّق عمليات الإنقاذ في البلدية، مايكل يورغن بيدرسن، لوكالة فرانس برس “21 شخصا حضروا إلى المركز، جاء معظمهم من القطار القادم من الشمال والمتجهين إلى عملهم… كانوا في حالة صدمة مما حدث”.

وتُجري الشرطة حاليا تحقيقات فنية في الموقع، وقد تم تأمين محيط المنطقة بالكامل.

