خمسة قتلى بغارة إسرائيلية على بيروت وقتيلة بصاروخ شمالي إسرائيل

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قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ بغارة إسرائيلية استهدفت مساء الإثنين شقة بمنطقة مكتظّة في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قُتلت امرأة جراء سقوط صاروخ على مدينة شفاعمرو في شمال إسرائيل، في حلقة جديدة من مسلسل الحرب المتواصلة بين الدولة العبرية وحزب الله.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مساء الاثنين إن “غارة العدو الإسرائيلي على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أربعة وعشرين آخرين بجروح”.

ويؤوي هذا الحي العديد من النازحين من جنوب لبنان وشرقه ومن الضاحية الجنوبية لبيروت وهي مناطق تعتبر معاقل لحزب الله.

ووقعت الغارة في حي سكني شعبي مكتظ بالسكان وقريب من الحيّ الذي يضمّ مقرات رسمية لبنانية ومقرّات دبلوماسية في العاصمة.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية أنّ “الطيران المعادي استهدف محيط حسينية الزهراء في منطقة زقاق البلاط في بيروت بصاروخين”.

وأغلقت المدارس أبوابها في بيروت الإثنين، غداة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت قلب العاصمة اللبنانية واغتيل في إحداها مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف الذي أعلن الحزب الأحد مقتله في “غارة صهيونية إجرامية عدوانية” استهدفت مركز حزب البعث في منطقة رأس النبع ببيروت.

– صواريخ على إسرائيل –

ويواصل حزب الله، بالرغم من الضربات الموجعة التي تلقّاها والتي قضت على جزء كبير من قيادته، شنّ هجمات صاروخية يومية على إسرائيل يقضي الغرض منها بحسب قوله بدحر القوّات الإسرائيلية في الجنوب.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين رصد نحو مئة مقذوف تم أطلاقها من لبنان نحو شمال الدولة العبرية.

وأعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي أن امرأة قُتلت الإثنين بعد سقوط صاروخ في مدينة شفاعمرو شمالي الدولة العبرية.

وأشار متحدث باسم جهاز الإسعاف الإسرائيلي “نجمة داود الحمراء” إلى أنه تم إخلاء عشرة جرحى من المبنى الذي طالته الضربة.

وفي وقت لاحق، قال جهاز الإسعاف إن خمسة أشخاص أصيبوا في رامات غان في ضاحية تل أبيب بينهم امرأة إصابتها خطرة، وذلك بعد أن اعترض الجيش صاروخاً أطلق من لبنان.

وليل الإثنين، أعلن حزب الله أنه شنّ هجوما بمسيّرات انقضاضيّة على أهداف عسكرية في تل أبيب.

وقال الحزب في بيان إنّه شن “هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة على نقاط عسكريّة حساسة – سيتم الإعلان عنها لاحقا – في مدينة تل أبيب”.

وفي الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، غداة هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل، فتح حزب الله جبهة “إسناد” لغزة، وجرت منذ ذلك الحين عمليات تبادل إطلاق نار شبه يومية عبر الحدود.

وبعد عام، كثفت الدولة العبرية اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر غاراتها على معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية. وأعلنت في 30 منه بدء عمليات برية “محدودة”.

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 3500 شخص في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية. وفي إسرائيل قتل 46 مدنيا و78 عسكريا وفق بيانات رسمية.

– “إيجابية كبيرة” –

وأفاد مصدر رسمي مطلع وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته بأن لبنان يتعامل “بإيجابية كبيرة” مع مقترح أميركي لوقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل ويعمل على صياغة “ملاحظات نهائية” قبل نقل الرد إلى الجانب الأميركي.

وقال مصدر حكومي آخر الاثنين لفرانس برس “ننتظر قدوم (المبعوث الأميركي الخاص آموس) هوكستين لبحث بعض النقاط العالقة معه”.

لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شدّد الإثنين على أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله اللبناني المدعوم من إيران حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة أمام الكنيست “الأمر الأهم ليس (الاتفاق الذي) سيوضع على الورق… سنكون مجبرين على ضمان أمننا في شمال (إسرائيل) وتنفيذ عمليات بشكل منهجي ضد هجمات حزب الله… حتى بعد وقف إطلاق النار”، لمنع التنظيم من إعادة بناء قواته.

– “صراخ في كل مكان”-

وفي قطاع غزة المدمر، أعلن الدفاع المدني الإثنين مقتل 9 فلسطينيين في غارات جوية على مدينة غزة شمالا، وعلى جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “استشهد 9 مواطنين على الأقل في غارات جوية إسرائيلية فجر اليوم في قطاع غزة”، مشيرا إلى مقتل 3 في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأعلن عن مقتل ثمانية أشخاص، 4 منهم من عائلة واحدة، بعد قصف “استهدف خيمة تؤوي عشرات النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس” جنوب القطاع.

وفي جنوب القطاع، قال سعيد البرعي (48 عاما) الذي يقيم مع عائلته في خيمة بمنطقة المواصي، لوكالة فرانس برس “القصف وقع في ساعات الفجر … حدث انفجار قوي جدا ومزلزل واشتعلت النيران”.

ووصف الوضع قائلا “دخان وظلام والغبار والرمال ملأت الخيام، صراخ الأطفال والنساء في كل مكان”.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس في قطاع غزة الاثنين مقتل 20 شخصا على الأقل من “عصابات لصوص شاحنات المساعدات” خلال عملية أمنية نفذتها عناصرها في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني الإثنين أنه لا يوجد بديل لوجود الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن قررت إسرائيل حظر أنشطتها.

اندلعت الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأسفر الهجوم عن 1206 قتلى غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة مَن لقوا حتفهم أو قُتلوا في الأسر.

وخلال الهجوم، خطف المسلحون 251 شخصا، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وأسفرت الحملة العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ردا على هجوم حماس عن 43922 قتيلا على الأقل، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.

– مجموعة العشرين –

وفي ريو دي جانيرو، أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر مساء الإثنين في ختام قمّة عُقدت في المدينة البرازيلية أنّها “متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار” في كل من غزة ولبنان.

وقال قادة الدول العشرين في بيانهم “نحن متّحدون في دعم وقف شامل لإطلاق النار في غزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2735، وفي لبنان بما يمكّن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق” الذي يقوم مقام خط الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف القادة في بيانهم الختامي “إنّنا وإذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان فإنّنا نؤكّد على الحاجة الملحّة لزيادة تدفّق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيّين”.

وتابعوا “نحن نسلّط الضوء على المعاناة الإنسانية والآثار السلبية للحرب” في قطاع غزة و”نكرّر التزامنا الثابت برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش فيه إسرائيل ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

بور-شي-م ن-ود-بم