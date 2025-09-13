The Swiss voice in the world since 1935
دار البر تطلق حملة “بالعلم نصنع الأمل” لمساندة الطلبة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

 أطلقت جمعية دار البر الإماراتية حملة موسعة داخل الدولة وخارجها لدعم المشاريع التعليمية ومساندة الطلبة المحتاجين وذلك اعتبارا من الجمعة 12 أيلول/سبتمبر وحتى نهاية العام 2025 تحت شعار “بالعلم نصنع الأمل”، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الجمعة أنّ الحملة تتضمن “مبادرات تعليمية في مقدمتها المساهمة في الرسوم المدرسية والجامعية ودعم وقف التعليم داخل الدولة وبرنامج ’علمني’ في الدول الفقيرة إضافة إلى مشروع الحقيبة المدرسية ومبادرة الزي المدرسي”.

وتهدف الجمعية من خلال هذه المبادرات إلى تمكين الطلبة من متابعة مسيرتهم التعليمية والتغلب على التحديات المادية التي قد تعيق تعليمهم سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر عبدالله علي بن زايد الفلاسي أن “الحملة تأتي انسجاما مع رسالة الجمعية الإنسانية والتنموية ودعما لجهود الإمارات في تعزيز فرص التعليم ونشر المعرفة”.

