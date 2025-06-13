دبلوماسيون: اجتماع استثنائي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

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فيينا (رويترز) – قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة القصف الإسرائيلي على إيران، وذلك بعد أن طلبت دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في المجلس عقده خلال الدورة ربع السنوية الاعتيادية للمجلس يوم الجمعة.

ووفقا للقواعد، يحق لأي دولة في المجلس الدعوة لعقد اجتماع.

وقال دبلوماسيون إن إيران، غير العضو في المجلس، طلبت عقد اجتماع، وأيدت الدول الأعضاء في المجلس، روسيا والصين وفنزويلا، دعوتها.

وقدم الدبلوماسيون روايات متباينة حول العضو الذي قدم الطلب أولا.