دبلوماسي إيراني يحذر أمريكا من التدخل المباشر في الصراع مع إسرائيل

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دبي (رويترز) – حذر كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، في تعليقات نقلتها وسائل إعلام رسمية يوم الخميس، من أي تدخل أمريكي مباشر في الصراع بين إسرائيل وإيران، قائلا إن طهران لديها “كل الخيارات اللازمة مطروحة على الطاولة”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عنه القول “إذا أرادت أمريكا التدخل بشكل مباشر لدعم إسرائيل فستضطر طهران لاستخدام أدواتها لتلقين المعتدين درسا والدفاع عن نفسها… جميع الخيارات اللازمة مطروحة على الطاولة أمام صناع القرار العسكري”.

وأضاف “نصيحتنا لواشنطن هي عدم التدخل على الأقل إذا كانت لا تريد وقف العدوان الإسرائيلي”.