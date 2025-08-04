دبي تستقبل 9,88 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من 2025 في رقم قياسي جديد

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استقبلت إمارة دبي 9,88 مليون زائر دولي خلال أول 6 أشهر من العام 2025 ما يمثل نموا بنسبة 6% على أساس سنوي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلا عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وأشارت أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق المجاورة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استحوذت على 26% من إجمالي زوار دبي في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2025، حيث بلغ عددهم 1,51 مليونا (15%) و1,12 مليونا (11%) على التوالي.

واستحوذت أوروبا الغربية على النسبة الأكبر من زوار دبي بواقع 2,12 مليون زائر (22%)، تلتها رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية (15%)، وجنوب آسيا (15%)، ودول شمال شرق وجنوب شرق آسيا (9%)، والأمريكتان (7%)، وأفريقيا (4%)، وأستراليا (2%).

هت/دص