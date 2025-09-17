دعوات لفرض حظر أوروبي على منتخب إسرائيل لكرة القدم ولاعبيها

واشنطن/نيويورك (رويترز) – دعا تحالف يضم هيئات مناصرة ومجموعات من المشجعين اتحادات كرة قدم أوروبية إلى مقاطعة إسرائيل عبر لوحة إعلانية في ساحة تايمز سكوير يوم الثلاثاء، ليطلقوا بذلك حملة تحت اسم (#جيم أوفر إسرائيل) أو “انتهت اللعبة يا إسرائيل” قبل أشهر من انطلاق منافسات كأس العالم.

ومن المقرر أن تستضيف نيويورك ثماني مباريات في كأس العالم العام المقبل منها المباراة النهائية. وتشترك كندا والمكسيك مع الولايات المتحدة في استضافة هذه المسابقة العالمية التي تقام كل أربع سنوات.

وتطالب الحملة اتحادات كرة القدم في بلجيكا وإنجلترا وفرنسا واليونان وأيرلندا وإيطاليا والنرويج واسكتلندا وإسبانيا بمقاطعة المنتخب الإسرائيلي ومنع اللاعبين الإسرائيليين من المشاركة في المسابقات المحلية، وتعزو ذلك إلى الهجمات المستمرة في غزة.

وعند التواصل مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم من أجل التعليق، قال في بيان “متى ستجد مجموعة المنافقين الذين يقفون وراء هذه الدعوة المثيرة للشفقة أن من المناسب التنديد بمجزرة السابع من أكتوبر، أو الدعوة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين القابعين في أنفاق (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس الإرهابية النازية منذ عامين في ظروف غير إنسانية، أو تحمل مسؤولية شيء من شأنه ألا يكون معاداة مقززة للسامية”.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للحصول على تعليق.

وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي الوطني للجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز، في بيان “بينما تستعد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2026، يجب ألا يسمح الأمريكيون بأن تصبح ملاعبنا منصات لتبييض جرائم الحرب”.

وأطلقت اللجنة مبادرة (#جيم أوفر إسرائيل) مع عدد من الشركاء الأوروبيين.

وقال أيوب “نحن نقف مع نظرائنا الأوروبيين ونطالب جميع الهيئات التي تدير كرة القدم باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع إسرائيل من المنافسة الدولية”.

وتابع “يجب على العالم أن يقول لإسرائيل إن اللعبة انتهت، وإنه لا مكان في الرياضة لمجرمي الحرب”.

وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. ورفض المسؤولون الإسرائيليون نتائج التقرير، ووصفه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بأنه “شائن” و”زائف”.

وتحتوي اللوحة الإعلانية التي وضعت بالقرب من تقاطع شارعي برودواي ووست 43 على كلمة “إبادة جماعية”، والتي قالت اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز إن شركة اللوحة الإعلانية لم توافق عليها إلا بعد أن اطلعت على نص تقرير لجنة الأمم المتحدة.

وتحتل إسرائيل حاليا المركز الثالث في مجموعتها التاسعة في التصفيات الأوروبية خلف النرويج وإيطاليا. ويتأهل المتصدر في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني الملحق الإضافي.

(إعداد محمد عطية ومحمد أيسم وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)