دناتا تبدأ تشغيل مركبات ذاتية القيادة في مطار آل مكتوم الدولي

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أعلنت شركة دناتا الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، بدء تشغيل أسطول مركبات ذاتية القيادة في مطار آل مكتوم الدولي، وفق ما نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي الثلاثاء.

وتُعد الخطوة نقلة نوعية في توظيف أحدث تقنيات الجيل المقبل في عمليات ساحة المطار وتأتي في سياق أتمتة خدمات المناولة الأرضية التي تُعتبر من أكثر المجالات اعتمادا على الجهد البشري واستهلاكا للوقت في قطاع الطيران.

وتشغّل دناتا الآن ست جرّارات كهربائية ذاتية القيادة تم تطويرها من قبل شركة “تراكت إيزي” في مطار آل مكتوم الدولي، وتُستخدم في نقل الأمتعة بين مباني الركاب والطائرات. وتقوم المركبات الذاتية الجديدة بجرّ ما يصل إلى أربع حاويات أمتعة في الرحلة الواحدة، بسرعة تصل إلى 15 كيلومترا في الساعة، على مسارات محددة مسبقا.

م ل/كام