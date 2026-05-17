دوري أبطال آسيا للسيدات: وصول لاعبات نايغوهيانغ الكوري الشمالي إلى الجارة الجنوبية

وصلت سيدات فريق نايغوهيانغ لكرة القدم من كوريا الشمالية إلى الجارة كوريا الجنوبية الأحد للمشاركة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للسيدات، وهي مناسبة استغلتها سيول للاحتفال بـ”التفاهم المتبادل” بين البلدين.

ووصلت اللاعبات وأعضاء الجهاز الفني إلى مطار إنشيون الدولي، في أول زيارة لفريق رياضي كوري شمالي إلى جارتها الجنوبية منذ ثماني سنوات.

وحظي الفريق باستقبال حاشد من الصحافيين والمشجعين الذين رفعوا لافتات ترحيبية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقالت تشوي يونغ أوك، عضوة في إحدى منظمات المجتمع المدني، لفرانس برس “جئت اليوم لأرحب بلاعبات فريق نايغوهيانغ، اللواتي يزرن كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات”.

وأعربت عن تحفظاتها بشأن ما إذا كان هذا الحدث الرياضي سيساهم في تحسين العلاقات بين الكوريتين.

وأضافت “مع أنني آمل في أن يُسهم هذا في تحسين العلاقات، إلا أني لا أعتقد أن هذه المباراة وحدها ستحل أي شيء جوهري ما لم تُعالج القضايا الأساسية بين الجانبين”، من دون الخوض في التفاصيل.

وصعدت اللاعبات سريعا إلى حافلة انطلقت برفقة الشرطة.

وسيواجه فريق نايغوهيانغ (مسقط رأسي بالكورية)، ومقره بيونغ يانغ، فريق سوون الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للسيدات، بعدما سبق له التغلب عليه بنتيجة 3-0 في دور المجموعات من البطولة العام الماضي

تأسس النادي عام 2012، وفاز بلقب الدوري الكوري الشمالي في موسم 2021-2022.

وكان الوفد الكوري الشمالي قد وصل إلى بكين على متن رحلة تجارية تابعة للخطوط الجوية الصينية، ومن المتوقع أن يقيم في فندق بمدينة سوون، جنوب سيول.

وفق وسائل إعلام محلية، سيستخدم الفريقان الكوريان الشمالي والجنوبي مناطق طعام ومسارات تنقلات منفصلة، ما يحد من التفاعل المباشر بينهما.

وتحظى المباراة باهتمام كبير، حيث بيعت جميع التذاكر البالغ عددها 7 آلاف تذكرة في غضون ساعات قليلة. ستقام المباراة في مجمع سوون الرياضي، الذي يتسع لما يقارب 12 ألف متفرج.

وقامت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بتمويل منظمات المجتمع المدني التي تعتزم دعم كلا الفريقين خلال المباراة، إذ ترى في هذا الحدث فرصة لتعزيز “التفاهم المتبادل بين الكوريتين”.

وقد ناقشت هذه المنظمات مع السلطات مسبقا إرشادات التشجيع، حيث يُحظر رفع العلم الكوري الشمالي علنا في كوريا الجنوبية بموجب قانون الأمن القومي.

وفي فعاليات مماثلة أُقيمت سابقا، رُفعت أعلام تمثّل شبه الجزيرة الكورية. وتُعدّ كرة القدم النسائية من الرياضات التي تتفوق فيها كوريا الشمالية. يحتل منتخبها الوطني حاليا المركز الحادي عشر في تصنيف الفيفا للسيدات، متقدما بفارق كبير عن منتخب الرجال الذي يحتل المركز 118.

