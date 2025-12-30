دول أوروبية وآسيوية قلقة من تدهور الوضع الإنساني في غزة

2دقائق

لندن 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – عبرت بريطانيا وكندا وفرنسا ودول أخرى في بيان مشترك اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددا في غزة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية عبر الإنترنت أن على إسرائيل السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل في مدنها بشكل مستدام ومنتظم، وضمان استمرار عمل الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني.

وأضاف البيان الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا “نعبر عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددا في غزة، والذي لا يزال كارثيا”.

ودعت هذه الدول في البيان إسرائيل إلى رفع ما وصفتها “بالقيود غير المعقولة” المفروضة على بعض الواردات، مثل المعدات الطبية وتلك الخاصة بالإيواء، وإلى فتح المعابر الحدودية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

واتفقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول، بعد عامين من تكثيف إسرائيل القصف والعمليات العسكرية في غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأفاد مرصد عالمي للجوع في 19 ديسمبر كانون الأول بأن غزة لم تعد تعاني من المجاعة بعد تحسن وصول المساعدات الغذائية الإنسانية والتجارية إليها عقب وقف إطلاق النار.

لكن منظمات إنسانية تقول إن هناك حاجة ماسة إلى توصيل مساعدات أكثر بكثير إلى القطاع الصغير المكتظ بالسكان، وإن إسرائيل تمنع دخول المواد الضرورية.

وتقول إسرائيل إن كميات الغذاء التي تصل إلى غزة تفوق احتياجاتها، وإن المشكلة تكمن في التوزيع داخل القطاع.

