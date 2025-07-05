التعاونيات السويسرية: أساس الاستدامة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية 

تُعتَبَر سويسرا بِحَق بلد التعاونيات، فمبدأ التعاون لا يقتصر على الاقتصاد، بل يشكل أيضًا أحد جذور سياستها.

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الغالبية العظمى من السويسريين والسويسريات يشترون احتياجاتهم من تعاونيات المواد الغذائية. ويمتلك العديد منهم حسابات مصرفية في بنوك تعاونية. وفي سويسرا، يتم تنظيم أكبر منتج للأعلاف الحيوانية، وأكبر شركة لخدمة مُشاركة السيارات، بل وحتى أجزاء من وسائل الإعلام الممولة من القطاع العمومي ، هي أيضاً تعاونيات.

في المراكز الحضرية المرغوبة، لا سيما في مدينة زيورخ باهظة الثمن، تساهم التعاونيات بشكل حاسم في الحفاظ على شقق سكنية بأسعار معقولة. وفي الوقت نفسه، توفر الشركات التعاونية مئات الآلاف من فرص العمل في سويسرا.

جوهر الموضوع: * لماذا تعد سويسرا بلد التعاونيات بامتياز؟ * ما الاثر الاقتصادي والاجتماعي للتعاونيات؟ * ما طبيعة الدور الدولي للحركة التعاونية؟

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المزيد بديل غير رأسمالي عن “الفيلا” تم نشر هذا المحتوى على تعتبر التعاونية السكنية “أكثر من مجرد سكن”! ففي مدينة زيورخ يُوجد مجتمع عمراني متنوع، يعيش سكانه بصورة تشاركية. ابتداءً من ثلاجة التجميد، مروراً بمغاسل الملابس، ومخزون الأرز والطحين، وانتهاءً بقاعة العمل المشتركة. طالع المزيدبديل غير رأسمالي عن “الفيلا”

ما الذي يميز الشركات التعاونية؟

وفقاً للاحصاءات الصادرة في عام 2014 عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة حول التعداد العالمي للتعاونيات، تنفرد المؤسسات التعاونية في نيوزيلندا فقط بِخَلق عدد أكبر من الوظائف لكل 100 نسمة مقارنة بسويسرارابط خارجي. وبالمقارنة، توظف شركة “ميغرو” لوحدها قرابة 100 ألف شخص، حيث يُنتج أكبر رب عمل خاص في سويسرا مُنتجات تتراوح من بودرة الأطفال، إلى أنواع الخبز التي تُباع لاحقاً في محلات السوبر ماركت.

ولكن ما الذي يُميز الشركات التعاونية عن الشركات الأخرى؟ في التعاونيات، يُحتَسَب صوت كل عضو مساهم بالتساوي وبدون تمييز، كما هو الحال في الديمقراطية السياسية، حيث يكون للشخص الواحد صوت واحد. بينما في الشركات المساهمة، يمكن أن يكون شخص واحد يمتلك 51% من الأسهم هو الأغلبية.

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المزيد مُدافع شرس عن مصالح أكبر مجموعة تجارية تعاونية في سويسرا تم نشر هذا المحتوى على ذات يوم كان هذا الرجل وجه سلسلة ميغرو في البرلمان. مارتن شلبفر في حوار حول مبادئ مؤسس شركة ميغرو وكيفية تمرير القانون. طالع المزيدمُدافع شرس عن مصالح أكبر مجموعة تجارية تعاونية في سويسرا

يتَّحِد الأعضاء الذين يجمعهم هدف عَمَلي أو أخلاقي مُشترك معاً في تعاونيات. وبدلاً من إفادة المستثمرين الخارجيين، تتدفق أرباح التعاونيات مرة أخرى إلى الأعمال التعاونية، أو تُوَزَّع بالتساوي على الأعضاء.

من فرايدورف إلى لونغو ماي

في بعض المشاريع التعاونية، مثل تعاونية لونغو مايرابط خارجي الزراعية، تغطي الحياة التعاونية جميع مجالات الحياة.

كان العَيش معا في قرية “فرايدورف” (Freidorf) بالقرب من بازل في العقود الأولى من القرن العشرين يستند على أساس تجريبي مُماثل؛ حيث عاش رؤساء وعُمّال شركة “كوب” (Coop) التعاونية لتجارة التجزئة منذ أعوام العشرينيات بجوار بعضهم البعض في 150 منزلا. كانوا يتسوقون في المحل التجاري الخاص بالمستوطنة، ويدخرون لمعاشاتهم التقاعدية معاً. كان المفهوم التعاوني مُتغلغلاً في جميع تفاصيل الحياة. وبالفعل، أتى السكن هنا أُكْلَهُ، حيث بلغت قيمة إيجار المنزل في السنوات الأولي 850 فرنكا، عادت 200 فرنكاً منها إلى ساكنيها مرة أخرى من أرباح المتجر التعاوني.

حتى اليوم، لا يزال السكن هو الغرض من العديد من التعاونيات. وتضمن هذه التعاونيات قبل كل شيء إيجارات منخفضة.

في زيورخ، حيث المساكن نادرة وباهظة الثمن، حوالي واحد من كل خمسة شقق هو شقة تعاونية. وفقًا لدراسة أجريت عام 2017، يعيش في السكن التعاوني، مقارنةً بإجمالي السكان السويسريين، عدد أكبر من الآباء والأمهات الوحيدين، وعدد أقل من الأكاديميين، ومن الأجانب من الدول الأوروبية المجاورة.

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المزيد تعاونيات سكنية: مساكن في المتناول داخل المناطق الحضرية تم نشر هذا المحتوى على وتعد معظم مدن سويسرا الناطقة بالألمانية وكذلك مدينة جنيف حالياً حقل تجارب لأنماط سكنٍ غير معتادة. لا غرابة إذن في أن لفتت هذه النماذج السكنية أنظار الأجانب إليها وإلى سبل تطبيقها، خاصة في زيورخ، حيث يتم متابعتها بالكثير من الإهتمام. وفي بؤرة هذا الشغف يجيء السؤال حول الإجراءات التي يتم بها مجابهة المشكلات العديدة حول… طالع المزيدتعاونيات سكنية: مساكن في المتناول داخل المناطق الحضرية

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المزيد من شقق لمُواجهة الطوارئ إلى أحياء عصرية للطبقة المتوسطة تم نشر هذا المحتوى على منذ منتصف القرن التاسع عشر ونتيجة للثورة الصناعية نزحت أعداد هائلة من السكان من الريف إلى المدن. مما أدى إلى تقليص المساحة السكنية. وفي صيف عام 1889 أصبحت حوالي مائة أسرة في مدينة برن بلا مأوى. وقد سكن الكثيرون منهم في العراء داخل الغابة بالقرب من المدينة ـ وهو وضع لا يُحتمل. لذلك كانت برن… طالع المزيدمن شقق لمُواجهة الطوارئ إلى أحياء عصرية للطبقة المتوسطة

التأثير على الوظائف والاقتصاد

وفقًا لمرصد التعاونيات 2024، فإن عدد الشركات التعاونية ليس ذا أهمية كبيرة: لا تُقاس أهمية التعاونيات في سويسرا بعددها، بل بمدى تأثيرها على الوظائف والأداء الاقتصادي.

في عام 2022، ساهمت أكبر عشر شركات تعاونية وحدها بنسبة 10.6٪ من إجمالي الناتج الاقتصادي السويسري. فسويسرا بلد التعاونيات بامتياز. وهي كذلك منذ زمن أطول من ظهور الشركات الحديثة.

ويوجد في العالم حوالي ثلاثة ملايين تعاونية، توفر حوالي واحد من كل عشرة وظائف للبشرية.

وفقًا للسجل التجاري، يوجد حاليًا ما يزيد عن 8100 تعاونية في سويسرا. وهذا العدد ليس كبيرًا بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى. لكن الوضع يختلف إذا قسنا الأهمية من حيث عدد الأعضاء: فشركات التجزئة الكبرى وحدها تضم ما يزيد عن 2.5 مليون عضو (Coop) أو ما يقارب 2.5 مليون عضو (Migros) في بلد يبلغ عدد سكانه 9 ملايين نسمة.

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المزيد قرابة 100 عام على تأسيس “ميغرو” تم نشر هذا المحتوى على ستحتفل سلسلة “ميغرو” لتجارة التجزئة في سويسرا قريباً بالذكرى المئوية لتأسيسها. نظرة تاريخية بالصور. طالع المزيدقرابة 100 عام على تأسيس “ميغرو”

“نواة سويسرا” الأصلية

وصفت صحف CHMedia التعاونيات ذات مرة بأنها «النواة الأصلية» للاقتصاد السويسري.

في الواقع، يمكن اعتبار الهياكل المشابهة للتعاونيات الحالية «النواة الأصلية» للحياة السياسية في سويسرا، إذ تعتبر سويسرا نفسها دولة لا ترتبط بالوحدة اللغوية أو الثقافية، بل بالاتحاد في حد ذاته. وهذا ما يوحي به اسم البلد أيضًا. فاسمه الرسمي باللغة الألمانية هو Schweizerische Eidgenossenschaft.

ولكن بشكل ملموس، شكلت سلف التعاونيات الحديثة في العديد من المناطق السويسرية الأساس للدولة.

ووصف وزير البيئة السويسري ألبرت روشتي مبادئ أوستروم مؤخرا بـ”ركائز سويسرا”.

ففي مايو 2025، تحدث المهندس الزراعي والسياسي من حزب الشعب السويسري اليميني (SVP) أمام جمعية التعاونيات السويسرية، عن توربل وكيف يمكن تهيئة الظروف على غرار هذه القرية، لأجل نجاح المجتمعات ذات الموارد المشتركة. وقد شبَّه روشتي الأسس الواضحة التي طالبت بها أوستروم، بدولة القانون السويسرية.

وربط وزير البيئة السويسري ”الحدود الواضحة“ بـ ”السيادة والاستقلالية“. وقال إن التنظيم الذاتي واتخاذ القرارات بشكل تشاركي يتوافق مع الديمقراطية المباشرة في سويسرا. وأضاف أن مراعاة الظروف المحلية تعني ”الفيدرالية لدينا“.

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حركة تعاونية دولية

في عام 1895، أسس مشاركون من 13 دولة في مدينة لندن منظمة دولية للحركة التعاونية السياسية، هي التحالف التعاوني الدوليرابط خارجي (اختصارا ICA). وقد شارك مندوبون سويسريون في المؤتمر التأسيسي أيضا.

في سويسرا، تطورت التعاونيات في مجالات الزراعة والاقتراض والبناء. وبالنسبة للاقتصاد السويسري كَكُل، أصبحت التعاونيات الاستهلاكية هي الأكثر أهمية، كما أنها شكلت العمود الفقري للحركة التعاونية السياسية.

في حوالي عام 1900، تطورت الحركة التعاونية العالمية إلى قوة سلمية وأممية، تمكنت من الحفاظ على مسافة بينها وبين الدول المتحاربة حتى خلال الحرب العالمية الأولى، كما قالت ريتا رودَس، المؤرخة المختصة في التحالف التعاوني الدولي لـ SWI swissinfo.ch. التعاونية تأتي من التعاون. في المؤتمر التعاوني في بازل عام 1921، أعلن مندوب عصبة الأمم أن المنظمة الدولية تسعى إلى تحقيق نفس أهداف الحركة التعاونية.

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المزيد عندما كانت “التعاونيات” حركة مدافعة عن السلام العالمي تم نشر هذا المحتوى على كلمة التعاونية موجودة في كل مكان في الحياة اليومية السويسرية، متناسية أنه كانت هناك ذات يوم حركة سلام عالمية وراءها. طالع المزيدعندما كانت “التعاونيات” حركة مدافعة عن السلام العالمي

وكان مقر التحالف التعاوني الدولي في مدينة جنيف من عام 1982 إلى عام 2013، الذي نقل فيه مقره إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. من جانبها، تحتفظ الأمم المتحدة، شأنها في ذلك شأن عصبة الأمم من قبلها، بعلاقة وثيقة مع التعاونيات؛ حيث تحتفل المنظمة الدولية بموجب قرار الجمعية العامة بـ “يوم التعاونيات” في 2 يوليو منذ عام 1995. في عام 2022، كان شعار الاحتفال “التعاونيات تبني عالما أفضل”.

واليوم؟

لم يتبقَّ الكثير من الرؤى السياسية التي ميّزت التعاونيات الاستهلاكية السويسرية سابقًا في شركة التجزئة كوب (Coop) اليوم. وبالاشتراك مع منافستها التعاونية ميغرو (Migros)، تستحوذ الشركتان على أكثر من ثلثي حصة سوق بيع المواد الغذائية في سويسرا.

لا تزال سلسلتا المتاجر الكبرى تدعمان القضايا الثقافية والسياسية حتى اليوم، لكنهما في المقام الأول شركتان كبيرتان. تحتفل ميغرو في عام 2025 بمرور 100 عام على تأسيسها، ولكنها تقوم أيضًا بتسريح مئات الموظفين.ات. لم يكن عام 2024 عامًا جيدًا بالنسبة للشركة التعاونية. ووصفت صحيفة NZZ هذا العام بأنه «ربما أصعب عام في تاريخها».

من بين المشاريع التعاونية الصغيرة، لا يزال العديد منها مدفوعًا بالدوافع الإيديولوجية، مثل “ميتماخ لادن” (Mitmachladen)، وهي متاجر تعاونية تُدار بشكل جماعي من قِبل الأعضاء الذين يسعون إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الاقتصاد.

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل ما هي تجربتك مع التعاونيات؟ ما لا يقل عن 12٪ من سكان العالم هم أعضاءُ في تعاونية ما. فهل ينطبق عليك هذا أيضًا؟ شارك في الحوار عرض المناقشة

تحرير: دافيد أوغستر

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي