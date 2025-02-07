لماذا يختار البعض طريق الاستبداد باسم الحرية؟

6 يناير 2021: مؤيدو ومؤيدات دونالد ترامب يخترقون الحواجز الأمنية لاقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن الذي يمثل القلب النابض للديمقراطية الأمريكية. Afp Or Licensors

يستعرض عالما الاجتماع كارولين أملينغر وأوليفر ناختوي، المقيمان في بازل، ظهور مجموعة جديدة من المعارضين للديمقراطية. ويستخدمان هنا أمثلة من معارضي تدابير كوفيد-19 ونشطاء السلام والبيئة السابقين، لتوضيح أفكارهما.

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بعد ستة أيام فقط من اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، حاول المؤرخ المعروف كوين سلوبوديان وعالم السياسة بجامعة هارفارد ويليام كاليسون تحليل الأحداث في تقرير نشرته مجلة بوسطن ريفيورابط خارجي. من هم المتمردون الذين دخلوا وخربوا مبنى الكابيتول؟ لم يكن الفايكنغ ورعاة البقر ذوو الألوان الزاهية يتوافقون مع الصورة النمطية المعتادة للمخربين اليمينيين المتطرفين، بل بدوا وكأنهم يسعون للظهور كأفراد مستقلين.

لقد فهم سلوبوديان وكاليسون أن هناك ديناميكية سياسية يتقاسمها المشاركون في أعمال الشغب، وأطلقوا على هذه الديناميكية اسم “القطرية”* وقد استمدوا هذه التسمية من مصطلح “المفكرون القطريون”، الذي أطلقه المعارضون الراديكاليون لسياسات جائحة كوفيد-19 في الدول الناطقة بالألمانية.

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كتب سلوبوديان وكاليسون أن الحركات “القطرية” تتفق على أن السلطة مؤامرة، ويعتقد الكثيرون من المنضويين إليها أن السلطة العامة لا يمكن أن تكون شرعية. ومن نواحٍ عديدة، و

تٌعتبر هذه الفئة امتداداً للحركات الاجتماعية الجديدة غير البرلمانية التي ظهرت في السبعينيات، والتي انتقلت من اليسار إلى اليمين، دون أن تتحلى بالمثالية أو الرغبة في التعاون والتحرر.

سلط سلوبوديان وكاليسون الضوء على دراسة قامت بها جامعة بازل، بإشراف عالم الاجتماع أوليفر ناختوي، تتعلق بالمعارضين المتطرفين لتدابير كوفيد-19.

تعمل كل من كارولين أملينغر، عالمة اجتماع الأدب، وعالم الاجتماع أوليفر ناختوي في جامعة بازل في شمال غرب سويسرا. Florian Bachmann, Todofoto.ch

من دعاة للانفتاح إلى تأييد اليمين المتطرف

وقام ناختوي وفريقه بتحليل مواقف المعارضين لتدابير كوفيد-19 في كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا، حيث استهدفوا مؤيدي اليمين المتطرف. وقد توصلوا إلى أن بعض المحتجين كانوا في السابق ينتمون إلى الأوساط اليسارية والمدافعين عن البيئة، لكنهم أصبحوا الآن لا يثقون إلا في الأحزاب اليمينية المتطرفة، إذا كان يجب عليهم منح الثقة لأحد.

في حديثهما مع SWI swissinfo.ch، يتذكر أملينغر وناختوي دهشتهما في البداية عندما اكتشفا أن هناك أفرادًا “يعتبرون أنفسهم مواطنين عالميين منفتحين على ثقافات أخرى” أصبحوا مؤيدين لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) الذي يتبنى توجهًا يمينيًا محافظًا.

في عام 2017، واجه ناختوي تجربة مشابهة خلال مقابلاته مع مؤيدي منصة الحملة الألمانية على الإنترنت “كامباكت”. تدعو هذه المنصة إلى “سياسة تقدمية” تركز بشكل كبير على القضايا البيئية والاجتماعية. لذا، كان من المفاجئ أن يعبر بعض مؤيدي المنصة عن استيائهم من عريضة موجهة ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

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جو روجان وروبرت ف. كينيدي و”أروع ديكتاتور في العالم“

خلال الجائحة، بحثت أملينغر في كيفية وأسباب انزلاق بعض المثقفين الألمان من المواقف الليبرالية نحو الاستبداد اليميني. ناقش عالما الاجتماع أملينغر وناختوي – وهما زوجان في حياتهما الخاصة – مواضيع بحثهما وبدآ يتساءلان: ”هل نحن في الواقع نبحث في الظاهرة نفسها؟“. أي الأشخاص الذين يتبنون مواقف استبدادية باسم الحرية – والسؤال عن كيفية حدوث ذلك ولماذا يحدث ذلك.

خلال فترة الجائحة، قامت أملينغر بدراسة أسباب وطرق انزلاق بعض المثقفين الألمان من المواقف الليبرالية نحو الاستبداد اليميني. وقد ناقش عالما الاجتماع أملينغر وناختوي، وهما زوجان في حياتهما الخاصة، مواضيع أبحاثهما، وبدآ يتساءلان: “هل نحن فعلاً نبحث في نفس الظاهرة؟”، أي عن الأشخاص الذين يتبنون مواقف استبدادية تحت مسمى الحرية، ويتناولان السؤال حول كيفية حدوث ذلك وأسبابه.

ونتيجة لهذه المناقشات، صدر كتاب “الحرية المهانة”، الذي تم تأليفه بشكل مشترك. يتناول الكتاب موضوع صعود الاستبداد التحرري، وقد تم إصدار ترجمته الإنجليزية مؤخرًا في المملكة المتحدة. ومن المقرر أن يُنشر في الولايات المتحدة في فبراير القادم.

كتاب “الحرية المهانة” يستند إلى مقابلات تمت في البلدان الناطقة بالألمانية، ويقوم بربطها بظواهر دولية أخرى اعتبرها البعض شاذة سياسيًا. على سبيل المثال، يتناول الكتاب دعم المذيع الأمريكي المعروف جو روجان الذي ناصر الديمقراطي اليساري بيرني ساندرز في عام 2020، قبل أن يتحول لدعم دونالد ترامب في عام 2024. كما يذكر أيضًا حماس بعض معجبي البيتكوين لشخصية “أروع طاغية في العالم” في السلفادور، بالإضافة إلى الاهتمام بشخصية روبرت ف. كينيدي الذي يتبنى مواقف مناهضة للتطعيم.

ويصف أملينغر وناختوي داعمي السياسات الاستبدادية والسياسيين الذين لا يرون أنفسهم تابعين لأي زعيم، بل يعتبرون أنفسهم أفرادًا متمردين. وتوضح أملينغر أن العديد من الأشخاص الذين التقت بهم عبروا عن شعورهم بعدم فهم العالم بسبب تحول الأمور ضدهم.

قبل مجيئها إلى بازل، حصلت أملينغر على درجة الدكتوراه في ألمانيا حول موضوع الكتابة كشكل من أشكال علم الاجتماع الأدبي. فازت أطروحتها بجائزة ونُشرت في شكل كتاب من قبل دار نشر Suhrkamp. Anna Weise / Süddeutsche Zeitung Photo

” وكأننا غرباء في وطننا“

عانى الكثيرون من مظالم محددة. وتضرب أملينغر مثالاً بشخص رفض العمال المهاجرون خدمته في محطة بنزين. “يستخدم الكثيرون عبارة ’ أجانب في بلدنا‘. ويلقون باللوم على المهاجرين أو الأشخاص من غير الجنسيين في هذا الشعور بالاغتراب”.

واجه العديد من الأشخاص مظالم معينة. وتستشهد أملينغر بمثال لشخص لم يقدم له العمال المهاجرون الخدمة في محطة الوقود. “يستخدم الكثيرون تعبير ’أجانب في بلدنا‘، ويتهمون المهاجرين أو الأشخاص من غير المواطنين بالشعور بالانفصال.”

ومع ذلك، فإن الشعور بالغربة والإهانة ينبع من عوامل أخرى، كما يشير أملينغر وناختوي. فهو يتجذّر بشكل خاص في الوعود التي لم تتحقق بالتقدم الاجتماعي، وتراجع دور المجتمع المدني. ويقول ناختوي: ”المجتمع الحديث هو بناء شيطاني“: “من جهة، أصبح الكثيرون أفضل حالاً. فعلى سبيل المثال، لم يعد من الشائع أن يتقاسم أربعة أطفال غرفة واحدة. ولكن من جهة أخرى، فإن التقدم الذي وعدت به الفردية في ألمانيا، على سبيل المثال، لم يتحقق”.

في نفس الوقت، يتضاءل تأثير “المساحات والجهات التي تعزز الشعور بالانتماء للمجتمع”، مثل النقابات والنوادي والكنائس.

من ”ما بعد الديمقراطية“ إلى ”الحرية المهانة”

حث عالم السياسة البريطاني كولن كراوتش ناشره باللغة الإنجليزية على القيام بترجمة كتاب “الحرية المهانة”.

وأشهر أعمال كراوتش هو كتاب ”ما بعد الديمقراطية“ الذي جعل منه في مطلع الألفية مؤلفاً مفضلاً لدى أولئك الذين يريدون فهم التطورات السياسية من منظور يساري. أما اليوم، فيحتل عالم الاجتماع الكندي سلوبوديان – والذي أصبحت أفكاره رائجة الآن في العالم الأنجلوسكسوني- وكذلك أملينغر وناختوي دورًا مماثلًا.

حصل ناختوي على عدة جوائز عن كتابه السابق ”أزمات ألمانيا الخفية: التدهور الاجتماعي في قلب أوروبا“. Stefan Bohrer / Keystone

ويُعتبر كتاب “ما بعد الديمقراطية” لكراوتش من أبرز أعماله، حيث أصبح في بداية الألفية مفضلًا بين الأشخاص الذين يسعون لفهم التطورات السياسية من منظور يساري. وفي الوقت الحالي، يبرز عالم الاجتماع الكندي سلوبوديان، الذي تكتسب أفكاره شهرة متزايدة في العالم الأنجلوسكسوني، بالإضافة إلى أملينغر وناختوي، الذيْن باتا يضطلعان بدور مشابه.

في ذلك الوقت، تناول كتاب “ما بعد الديمقراطية” كيفية تلاشي الخطاب الديمقراطي نتيجة لصعود احتراف التفكير في العلاقات العامة وتأثير القنوات التلفزيونية الخاصة. ويمكن اعتبار كتاب “الحرية المهانة” اليوم بمثابة تفسير للتأثير المتبادل لهذا التطور الذي أشار إليه كراوتش قبل خمسة وعشرين عامًا.

ويشعر الكثير من الاشخاص بالوحدة، وتبدو حياتهم بلا آمال. يذكر ناختوي أنه ”في ستينيات القرن الماضي، كان الاعتقاد السائد هو بأن : “ في ستينيات القرن الماضي، كان الاعتقاد السائد أن أطفالي في مرحلة ما سيكونون في حال أفضل “.

”ولكن اليوم، في بلدان مثل ألمانيا، لم يعد الوعد بالتقدم الاجتماعي فعّالا“. كما أن المستقبل لم يعد يُنظر إليه كشيء يحتاج إلى تصميم نشط، حيث إنه “حتى أولئك الذين ينكرون ذلك، يدركون سراً أن التغير المناخي سيصبح حقيقة لا يمكن تجاهلها”.

لماذا الانبهار بإيلون ماسك؟

من المناسب أن يُنشر كتاب “الحرية المهانة” في الولايات المتحدة في فبراير. في الأسابيع الأولى من عام 2025، بدأ إيلون ماسك بالانخراط في السياسة في عدة دول. اتبع الملياردير تحت إدارة ترامب توجهًا سياسيًا خاصًا – حيث انتقل من ليبرالي اقتصادي برؤى تقدمية إلى “مدافع رئيسي عن الاستبداد”. هذا ما وصفه به كل من أملينغر وناختوي مؤخرًا في صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية. يظهر عالما الاجتماع في بازل كثيرًا في وسائل الإعلام الألمانية، على سبيل المثال لشرح نجاح خافيير ميلي في الأرجنتين أو ظاهرة إيلون ماسك.

وتوضح أملينغر أن إيلون ماسك، بتقديمه منصة للمتطرفين اليمينيين، يعكس مفهوم “التدمير الخلاق”، حيث يتطلب الأمر هدم الديمقراطيات الليبرالية ومؤسساتها أولاً لتمهيد الطريق لبناء شيء جديد ومختلف.

وتُعرض فكرة التدمير الخلاق للمجتمع بهدف إعادة تشكيله، وهو ما يجذب الكثيرين بشكل عاطفي لأنهم يشعرون أن المجتمع غير متحرك أو في حالة ركود، أو أنه لا يتطور بشكل صحيح. كما تشير أملينغر إلى ذلك. ويقول ناختوي إن المتمردين كانوا موجودين في النظرية النقدية الكلاسيكية في الثلاثينيات والأربعينيات، لكنهم كانوا يُعتبرون شخصيات هامشية، بينما اليوم لم يعودوا على الهامش. “

نقد كتاب ”الحرية المهانة”

نشرت العديد من وسائل الإعلام الناطقة بالألمانية مراجعات إيجابية للغاية لكتاب ”الحرية المهانة“. ووصفت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الكتاب بأنه ”يكاد يكون “مشوقًا” بفضل اتساع نظريته ونطاق طموحاته.

تم بالفعل نشر الترجمة الإنجليزية لكتاب ”الحرية المهانة“ في المملكة المتحدة؛ وستتوفر في المتاجر الأمريكية في شهر فبراير.تم بالفعل نشر الترجمة الإنجليزية لكتاب ”الحرية المهانة“ في المملكة المتحدة؛ وستتوفر في المتاجر الأمريكية في شهر فبراير. zVg

أما صحيفة ”نويه تسورخير تسايتونغ“ الليبرالية فقد تبنت وجهة نظر أكثر انتقادًا. فقد خلص الناقد إلى إلى أنه، رغم أصالة العمل “نظريًا وإثباته تجريبيًا وسهولة أسلوبه بشكل يتيح فهم أطروحاته، فإن تعريف المؤلفين للحرية يركز بشكل كبير على التضامن.

وهذا يؤدي إلى عدم فهم أولئك الذين ثاروا ضد القيود المفروضة على الحرية أثناء الجائحة – على سبيل المثال حقيقة أنه خلال فترة معينة، لم يُسمح إلا لمن تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 أو تعافوا منه، بدخول جميع المحلات التجارية في ألمانيا”.

ووفقًا لمراجع صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ ( NZZ)، فإن العلوم الاجتماعية في ألمانيا تتلون بهذه التجارب، مما يؤدي إلى نوع مختلف من النقاش عن العالم الناطق بالإنجليزية. وجاء في المراجعة أن نظرة علماء الاجتماع في بازل إلى” الحريات السلبية“ – أي التحرر من القيود – انتقادية للغاية: ”فما يحتاج إلى التبرير هو القيود وليس الحرية”، كما جاء في المراجعة.

قد يكون فهم الحرية موضع خلاف، لكن الواقع ليس كذلك. ومثلما فعل سلوبوديان في تحليله للمخربين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، يكشف كتاب ”الحرية المهانة“ أيضًا عن النظرة المذعورة للعالم التي يعتنقها العديد من هؤلاء المستبدين الجدد المتحررين.

“افتقار السياسيين والسلطات إلى النقد الذاتي“

ومع ذلك، يعتقد ناختوي وأملينغر أن الدافع إلى نقد السلطة والمشاركة المجتمعية هو الدافع الصحيح. ففي كتابهما، يدعوان إلى “نقد حيوي للسلطة من القاعدة دون تجاهل الواقع، بل من خلال السعي لتغيير الظروف الحالية”.

يشرح عالما الاجتماع خلال المقابلة أنهما لا يترددان في انتقاد الديمقراطيات الليبرالية. يقول ناختوي: “ليست مجرد نظرية مؤامرة، فوعود المجتمع الحديث لا تُحقق غالبًا”. ويضيف أن الديمقراطيات الليبرالية تفتقر إلى القدرة على النقد الذاتي. يجب على السياسيين والسلطات “أن يتعلموا من أخطائهم ويقبلوا بالنقاش حولها”. هناك حاجة إلى نهج أكثر نقدًا للذات وطريقة جديدة لاستيعاب النقد المشروع.

ويخلص علماء الاجتماع إلى أن هذا قد يمنع انجراف بعض الأفراد نحو نظريات المؤامرة والانقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها تحت ذريعة الحرية.

تحرير: دافيد أوغستير

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي

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