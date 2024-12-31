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رئيسا الإمارات والبرازيل يبحثان هاتفيا علاقات البلدين

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو دا سيلفا مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الإثنين أنّ الزعيمين أكّدا “حرصهما على الدفع بعلاقات بلديهما إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المتبادلة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والتكنولوجيا والتغير المناخي والطاقة المتجددة”.

وتبادل الجانبان “وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتنسيق لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم”، مؤكدين في هذا السياق “أهمية العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية المشتركة بجانب تعزيز الجهود لترسيخ السلام والأمن الدوليين”، على ما ذكرت الوكالة الرسمية.

هت/الح

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