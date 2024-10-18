رئيس الأركان الإسرائيلي: حزب الله خسر نحو 1500 رجل حتى الآن

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القدس (رويترز) – قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي في تعليقات نشرها الجيش‭ ‬يوم الجمعة إن إسرائيل تقدر عدد قتلى جماعة حزب الله اللبنانية بنحو 1500 رجل.

وقال هاليفي للقوات البرية في جنوب لبنان “هناك أضرار جسيمة، ويتم القضاء على تسلسل قيادة كامل، وحزب الله يخفي قتلاه، ويخفي قادته القتلى. نقدر أننا قتلنا نحو 1500 من عناصر حزب الله، وتقديراتنا متحفظة، وأفترض أن هناك المزيد لا نعرفه، (قتلوا) في العديد من الغارات الجوية”.