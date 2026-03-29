رئيس الإمارات يدين الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق

أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا برئيس كردستان العراق نيجرفان بارزاني أعرب خلاله عن إدانته الهجوم الذي الذي استهدف منزل بارزاني، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وأفادت “وام” بأن محمد بن زايد جدد خلال الاتصال “دعم دولة الإمارات كل ما يعزز أمن جمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان العراق”.

وبعد ظهر السبت، استهدف هجوم بمسيّرة أحد منازل رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني في محافظة دهوك (شمال)، بحسب سلطات الإقليم. وأعلنت بغداد فتح تحقيق لتحديد المنفّذين ومحاسبتهم.

