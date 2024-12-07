رئيس الإمارات يستقبل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في دولة إسرائيل، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) السبت.

وقالت الوكالة الإماراتية إنّ الشيخ موفق طريف هنأ الشيخ محمد “بمناسبة عيد الاتحاد الــ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة متمنياً للإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة”.

وذكرت أنّ اللقاء تطرق إلى “أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وتأصيل ثقافة التعايش والحوار الحضاري والسلم بين مختلف الثقافات والشعوب في العالم”.

والإمارات هي إحدى الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل عام 2020 بموجب “اتفاقات ابراهام” التي رعاها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، مع المغرب والبحرين.

هت