رئيس الإمارات يعفو عن لاعبَين ومدير الكرة في الزمالك بعد حكم قضائي بحبسهم شهرا

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أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الثلاثاء بالعفو عن لاعبي الزمالك المصري مصطفى شلبي ونبيل عماد (دونغا) وحارس المرمى السابق ومدير كرة القدم في النادي حاليا عبد الواحد السيد، وذلك بعد قرار قضائي بحبسهم لمدة شهر بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين.

وأفادت وكالة انباء الإمارات بأن “العفو يأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية”.

وأصدرت محكمة إماراتية الثلاثاء حكما بسجن اللاعبين والإداري لمدة شهر، بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين خلال نصف نهائي الكأس السوبر المصرية لكرة القدم التي جرت في أبوظبي.

وقالت محكمة أبوظبي الجزائية في بيان لها عبر موقعها الرسمي “حبس ثلاثة متهمين من نادي الزمالك المصري، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم (54 ألف دولار أميركي)، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير” خلال مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت في أبوظبي 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين لم يمتثلوا “للضوابط التنظيمية”، وأن الموظفين كانا “مكلفين بتأمين الفعالية الرياضية”.

وقال المتحدث الإعلامي للزمالك أحمد سالم لوكالة فرانس برس “تم تكليف محامي النادي بتقديم استئناف اليوم”.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاعبين من الزمالك يدخلون في جدال مع أحد المكلفين بأمن استاد آل نهيان في أبوظبي خلال مباراة “الأبيض” مع بيراميدز في نصف النهائي، قبل أن تتطوّر الأحداث إلى ضرب ولكمات، ما أدى إلى حبس اللاعبين والإداري بعد اتهامهم من أحد أفراد الأمن بالاعتداء عليه.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا بشأن الأحداث التي صاحبت مواجهة الفريق ضد بيراميدز، معربا عن تقديره التام لدولة الإمارات وكافة الجهات القائمة على تنظيم كأس السوبر.

بور-م خ/رض-ا ح