رئيس السلطة الفلسطينية يحدد من يخلفه مؤقتا في حال شغور المنصب

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعلانا دستوريا يحدد فيه من يخلفه مؤقتا في حالة شغور المنصب في خطوة لمعالجة مخاوف من احتمالية حدوث فراغ في السلطة.

وفي الإعلان الصادر في وقت متأخر من يوم الأربعاء قال عباس “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا”.

وأضاف أن ذلك سيكون “لمدة لا تزيد على 90 يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني. وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.

ويترأس روحي فتوح (75 عاما) حاليا المجلس الوطني الفلسطيني، أعلى هيئة لصنع القرار في السلطة الفلسطينية، وتولى رئاستها أيضا لفترة وجيزة بعد وفاة ياسر عرفات في عام 2004.

وتولى عباس (89 عاما) رئاسة السلطة الفلسطينية منذ عام 2005 وتعرض لمشكلات صحية مرارا في السنوات القليلة الماضية، مما أثار تكهنات حول من سيخلفه حال شغور المنصب.

ولا يوجد نائب لعباس، وقال مصدر لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن السعودية ضغطت عليه لتعيين نائب.

يزيل الإعلان الغموض بشأن ما ينبغي أن يحدث حال وفاة عباس، لكن دون تعيين فتوح نائبا له، وهذا يعني أنه لم يتضح بعد من قد يحل مكان عباس في المنصب بعد ذلك.