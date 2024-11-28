مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

رئيس السلطة الفلسطينية يحدد من يخلفه مؤقتا في حال شغور المنصب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعلانا دستوريا يحدد فيه من يخلفه مؤقتا في حالة شغور المنصب في خطوة لمعالجة مخاوف من احتمالية حدوث فراغ في السلطة.

وفي الإعلان الصادر في وقت متأخر من يوم الأربعاء قال عباس “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا”.

وأضاف أن ذلك سيكون “لمدة لا تزيد على 90 يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني. وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.

ويترأس روحي فتوح (75 عاما) حاليا المجلس الوطني الفلسطيني، أعلى هيئة لصنع القرار في السلطة الفلسطينية، وتولى رئاستها أيضا لفترة وجيزة بعد وفاة ياسر عرفات في عام 2004.

وتولى عباس (89 عاما) رئاسة السلطة الفلسطينية منذ عام 2005 وتعرض لمشكلات صحية مرارا في السنوات القليلة الماضية، مما أثار تكهنات حول من سيخلفه حال شغور المنصب.

ولا يوجد نائب لعباس، وقال مصدر لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن السعودية ضغطت عليه لتعيين نائب.

يزيل الإعلان الغموض بشأن ما ينبغي أن يحدث حال وفاة عباس، لكن دون تعيين فتوح نائبا له، وهذا يعني أنه لم يتضح بعد من قد يحل مكان عباس في المنصب بعد ذلك.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
8 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
352 إعجاب
236 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
83 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية