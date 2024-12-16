رئيس الشيشان: على استعداد لتأمين إمدادات القمح لسوريا إذا لزم الأمر

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موسكو (رويترز) – قال رئيس الشيشان المدعوم من الكرملين رمضان قديروف إنه مستعد للتدخل إذا لزم الأمر وضمان حصول سوريا على القمح الذي تحتاجه في حال تعطل إمدادات القمح الروسية إليها، وهو ما وصفه بأنه أمر مستبعد.

وقالت مصادر في موسكو ودمشق لرويترز يوم الجمعة إن إمدادات القمح الروسية إلى سوريا توقفت بسبب حالة الغموض بشأن الإدارة الجديدة هناك، بعد عدم تمكن سفينتين تحملان قمحا روسيا لسوريا من الوصول إلى وجهتيهما.

وفي رسالة نشرها عبر قناته على تيليجرام يوم الأحد قال قديروف إن السفينتين اللتين تم تغيير مسارهما كانتا تحملان شحنات “تجارية” من القمح وإن الإمدادات المدعومة من الدولة الروسية إلى سوريا لم تتأثر.

وكتب قديروف “حتى لو حدث هذا لأسباب مستحيلة ولا تصدق، فأنا بصفتي رئيس جمهورية الشيشان مستعد لتحمل المسؤولية وضمان الكمية اللازمة من القمح لسوريا”.

وتورد روسيا، أكبر مُصدر للقمح في العالم، القمح إلى سوريا من خلال ترتيبات مالية ولوجستية معقدة، للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة على البلدين. وليس من الواضح ما هي حصة القمح التي توفرها الدولة.