مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

رئيس الشيشان: على استعداد لتأمين إمدادات القمح لسوريا إذا لزم الأمر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

موسكو (رويترز) – قال رئيس الشيشان المدعوم من الكرملين رمضان قديروف إنه مستعد للتدخل إذا لزم الأمر وضمان حصول سوريا على القمح الذي تحتاجه في حال تعطل إمدادات القمح الروسية إليها، وهو ما وصفه بأنه أمر مستبعد.

وقالت مصادر في موسكو ودمشق لرويترز يوم الجمعة إن إمدادات القمح الروسية إلى سوريا توقفت بسبب حالة الغموض بشأن الإدارة الجديدة هناك، بعد عدم تمكن سفينتين تحملان قمحا روسيا لسوريا من الوصول إلى وجهتيهما.

وفي رسالة نشرها عبر قناته على تيليجرام يوم الأحد قال قديروف إن السفينتين اللتين تم تغيير مسارهما كانتا تحملان شحنات “تجارية” من القمح وإن الإمدادات المدعومة من الدولة الروسية إلى سوريا لم تتأثر.

وكتب قديروف “حتى لو حدث هذا لأسباب مستحيلة ولا تصدق، فأنا بصفتي رئيس جمهورية الشيشان مستعد لتحمل المسؤولية وضمان الكمية اللازمة من القمح لسوريا”.

وتورد روسيا، أكبر مُصدر للقمح في العالم، القمح إلى سوريا من خلال ترتيبات مالية ولوجستية معقدة، للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة على البلدين. وليس من الواضح ما هي حصة القمح التي توفرها الدولة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
3 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
372 إعجاب
256 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
12 إعجاب
16 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية