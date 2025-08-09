رئيس الوزراء الأرميني يشيد بسلام تاريخي مع أذربيجان

أشاد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان السبت بـ”سلام” تاريخي مع أذربيجان غداة توقيع الطرفين على مشروع اتفاق في واشنطن يرمي إلى إنهاء النزاع القائم بينهما منذ عقود.

وتتواجه أرمينيا ذات الغالبية المسيحية وأذربيجان ذات الغالبية المسلمة منذ عقود في نزاعات حدودية.

واندلعت حربان بينهما حول إقليم ناغورني قاره باغ الجبلي الذي استعادت أذربيجان السيطرة عليه من أرمينيا في هجوم خاطف سنة 2023، تسبّب في نزوح أكثر من 100 ألف أرمني.

وقال باشينيان الذي عمل سابقا في مجال الصحافة وتولّى مقعدا نيابيا عن المعارضة خلال مؤتمر صحافي في أعقاب توقيع الاتفاق “منذ أشهر وأنا أقول إن لا حرب بين أرمينيا وأذربيجان بل سيحلّ السلام. واليوم، يمكن القول إننا توصلّنا إلى السلام”.

ولم يصدر بعد أيّ ردّ رسمي من روسيا التي كانت في ما مضى القوّة الأبرز في منطقة القوقاز.

