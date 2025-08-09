The Swiss voice in the world since 1935
رئيس الوزراء الأرميني يشيد بسلام تاريخي مع أذربيجان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أشاد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان السبت بـ”سلام” تاريخي مع أذربيجان غداة توقيع الطرفين على مشروع اتفاق في واشنطن يرمي إلى إنهاء النزاع القائم بينهما منذ عقود.

وتتواجه أرمينيا ذات الغالبية المسيحية وأذربيجان ذات الغالبية المسلمة منذ عقود في نزاعات حدودية.

واندلعت حربان بينهما حول إقليم ناغورني قاره باغ الجبلي الذي استعادت أذربيجان السيطرة عليه من أرمينيا في هجوم خاطف سنة 2023، تسبّب في نزوح أكثر من 100 ألف أرمني.

وقال باشينيان الذي عمل سابقا في مجال الصحافة وتولّى مقعدا نيابيا عن المعارضة خلال مؤتمر صحافي في أعقاب توقيع الاتفاق “منذ أشهر وأنا أقول إن لا حرب بين أرمينيا وأذربيجان بل سيحلّ السلام. واليوم، يمكن القول إننا توصلّنا إلى السلام”.

ولم يصدر بعد أيّ ردّ رسمي من روسيا التي كانت في ما مضى القوّة الأبرز في منطقة القوقاز.

بور-مهم-اسي/م ن/ريم

