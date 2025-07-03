رئيس الوزراء الاثيوبي يعلن “انجاز العمل” في سد النهضة

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أعلن رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد الخميس “انجاز العمل” في مشروع سد النهضة على نهر النيل، الذي أثار توترات مع دول الجوار خصوصا مصر.

وقال أحمد أمام البرلمان إن “العمل بات الآن منجزا ونحن نستعد لتدشينه رسميا”، مضيفا “الى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة”.

وبدأت إثيوبيا في شباط/فبراير 2022 توليد الكهرباء في المشروع الضخم البالغة كلفته 4,2 مليارات الدولارات والواقع في شمال غرب البلاد على بعد 30 كيلومترا من الحدود مع السودان.

عند تشغيله بكامل طاقته، يمكن لهذا السد الذي يمتد على طول 1,8 كيلومتر وارتفاع 145 مترا، وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، أن يولد أكثر من خمسة آلاف ميغاوات من الطاقة.

وهذا سيجعله أكبر سد كهرومائي في إفريقيا، وسينتج أكثر من ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي.

احتج السودان ومصر على المشروع باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل وطالبا إثيوبيا مرارا بوقف عمليات ملء السد، بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل السد.

وأوضح أبيي أحمد أنه سيتم تدشين السد في أيلول/سبتمبر ودعا “كل الحكومات وشعبي مصر والسودان وكل شعوب حوض النيل للانضمام إلينا للاحتفال بهذه المحطة التاريخية”.

تفغ-ديغ/دص/كام