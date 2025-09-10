رئيس الوزراء البريطاني يحث الرئيس الإسرائيلي على تغيير النهج في غزة

reuters_tickers

1دقيقة

لندن (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء إنه أكد للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج “قلقه البالغ” إزاء الوضع في غزة، وناشد إسرائيل تغيير نهجها وذلك خلال اجتماع في لندن.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن ستارمر أبلغ هرتسوج بأنه ينبغي لإسرائيل “منع تفاقم المجاعة من خلال السماح بدخول المساعدات ووقف عملياتها الهجومية”.

وأضاف المتحدث أن ستارمر أبلغ هرتسوج أيضا بأن بريطانيا وإسرائيل حليفتان منذ زمن، وأنه “سيواصل عمله لضمان سلام دائم ومستقبل أفضل للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)