رئيس الوزراء الكندي يقر بأن بلاده لن تحقق أهدافها المناخية لعامي 2030 و2050

أقر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مقابلة بثتها “راديو-كندا” العامة الثلاثاء، بأن البلاد لن تتمكن من تحقيق أهدافها المناخية لعامي 2030 و2050.

وقال “الأمر الواضح هو أن كندا لن تحقق أهدافها المناخية لعامَي 2030 و2035 بالسياسة الحالية” مضيفا أنه يجب “تغييرها”.

وتعهدت حكومة جاستن ترودو السابقة عام 2021 خفض انبعاثات غازات الدفيئة في كندا بنسبة تراوح بين 40 و45 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005.

وتظهر أحدث أرقام متاحة أن هذه الانبعاثات انخفضت بنسبة 8,5 في المئة في كندا بين عامَي 2005 و 2023.

لكن معهد المناخ الكندي حذّر أخيرا من أن هذه الانبعاثات قد تعاود الارتفاع بسبب سياسات الحكومة الجديدة.

منذ توليه السلطة في آذار/مارس، ألغى مارك كارني العديد من التدابير المناخية بما فيها ضريبة الكربون على الأفراد والحد الأقصى للانبعاثات من قطاع النفط والغاز.

كما أعلنت حكومته سلسلة من المشاريع الكبرى في الأشهر الأخيرة لجعل كندا “قوة عظمى في مجال الطاقة”.

وفي مواجهة التوترات التجارية المتواصلة مع الولايات المتحدة، ترغب البلاد في الانفتاح على أسواق عالمية أخرى وخفض اعتمادها التجاري على واشنطن وسط حرب تجارية أطلقها دونالد ترامب.

وقال مارك كارني في المقابلة إنه مقتنع بأن “الاستثمارات الكبيرة” التي أُعلنت في قطاع الطاقة ستساهم في خفض الانبعاثات على المدى الطويل.

وتصنَّف كندا من بين كبرى الدول المصدرة لغازات الدفيئة للفرد.

