رئيس الوزراء المجري الجديد يعرض لقاء زيلينسكي في حزيران/يونيو

عرض رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماديار الثلاثاء لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “لفتح فصل جديد في العلاقات الثنائية”، ومعالجة خلاف مستمر منذ سنوات بشأن حقوق الأقلية المجرية في أوكرانيا.

وبلغت العلاقات بين البلدين أدنى مستوياتها قبيل الانتخابات المجرية في 12 نيسان/أبريل والتي فاز فيها ماديار على رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان الذي أمضى 16 عاما في السلطة.

وكان أوربان يستخدم مرارا حق النقض داخل الاتحاد الأوروبي لعرقلة تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

وقال ماديار في منشور على فيسبوك بعد لقائه رئيس بلدية مدينة أوكرانية في بودابست “أتطلع إلى عقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطلع حزيران/يونيو، بشكل رمزي في بيريهوفي التي يشكل المجريون غالبية سكانها”.

وأضاف أن هدف اللقاء هو “المساعدة في تحسين وضع المجريين في إقليم ترانسكارباتيا وتمكينهم من البقاء في وطنهم”.

ويقطن عدد كبير من المجريين في منطقة ترانسكارباتيا الواقعة في غرب أوكرانيا.

وبدأ التوتر بين البلدين عام 2017 عندما أقرت كييف قانونا يفرض اللغة الأوكرانية كلغة رئيسية في التعليم الثانوي.

واعتبرت بودابست أن القانون حرم عشرات الآلاف من المجريين من حقوقهم، إذ يعيش معظمهم في أقصى غرب أوكرانيا في إقليم ترانسكارباتيا الذي كان جزءا من مملكة المجر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى.

وقال ماديار “حان الوقت كي ترفع أوكرانيا القيود القانونية المفروضة منذ أكثر من عقد، وأن يستعيد المجريون في ترانسكارباتيا كامل حقوقهم الثقافية واللغوية والإدارية وحقوق التعليم العالي، كي يصبحوا مجددا مواطنين متساوين ومحل احترام في أوكرانيا”.

وأضاف “إذا تمكّنا من حل هذه القضايا، يمكننا بالتأكيد فتح فصل جديد في العلاقات الثنائية بين أوكرانيا والمجر”.

