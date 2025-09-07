رئيس الوزراء الياباني يستقيل من منصبه

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأحد استقالته من رئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي وبالتالي من رئاسة الحكومة، مدفوعا إلى ذلك من كبار أعضاء حزبه الذين دعوا إلى تغيير القيادة بعد الانتكاسة الانتخابية الأخيرة.

وهذا القرار غير مفاجئ في ضوء الضغوط التي كان يتعرض لها إيشيبا، غير أنه تجاهل هذه النداءات إلى الآن وأعلن الثلاثاء “سأتخذ القرار المناسب عندما يحين الوقت”.

وأعلن خلال مؤتمر صحافي بعد ظهر الأحد “قررت الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب الليبرالي الديموقراطي”.

وتابع “الآن وقد أُنجِزت المفاوضات حول التعرفات الجمركية الأميركية، أعتقد أن الوقت مناسب، قررت الانسحاب والإفساح للجيل التالي”.

وتوصل إيشيبا في أواخر تموز/يوليو إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أتاح خفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات المستوردة من اليابان.

ويأتي هذا القرار بعد أقل من عام على تولي إيشيبا البالغ 68 عاما قيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي المهيمن تقليديا على الحياة السياسية اليابانية، ليصبح رئيسا للحكومة.

وبموجب النظام في اليابان، فإن رئيس البرلمان هو تقليديا رئيس الحزب الحاكم، مع العلم أن الحزب الليبرالي الديموقراطي يحكم اليابان بصورة شبه متواصلة منذ عقود.

وذكرت قناة “إن إتش كاي” الرسمية أن البرلمانيين والمسؤولين المحليين في الحزب عبر أنحاء اليابان سيدعون الإثنين إلى انتخابات جديدة لرئاسة الحزب.

وأوضحت القناة أن إيشيبا اتخذ قراره لتفادي انقسام داخل صفوف حزبه، فيما ذكرت صحيفة “أساهي شيمبون” أنه لم يعد بإمكانه الصمود بوجه الدعوات المتزايدة لتنحيه.

وأوردت وسائل الإعلام أن إيشيبا التقى مساء السبت وزير الزراعة شينجيرو كويزومي ورئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوغا الذي يعتبر من أبرز شخصيات الحزب، وكلاهما حضاه على الاستقالة.

وقبل بضعة أيام، عرض أربعة من كبار مسؤولي الحزب بينهم أمينه العام هيروشي مورياما الاستقالة من مناصبهم، ما أضعف موقع إيشيبا أكثر.

– سياق متناقض –

وكان إيشيبا الذي وصل إلى السلطة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2024 بعد سقوط سلفه فوميو كيشيدا، يواجه انتقادات داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي، بعد تكبد الحزب أسوأ نكسة منذ 15 عاما في الانتخابات الأخيرة.

ففي 20 تموز/يوليو، خسر الائتلاف بقيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي انتخابات مجلس المستشارين الذي يعد بمثابة مجلس الشيوخ في اليابان، بعد أشهر قليلة على اضطراره إلى تشكيل حكومة أقلية إثر هزيمته في انتخابات مجلس النواب.

وتأتي الاستقالة في سياق متناقض، إذ كان إيشيبا يسجل مؤخرا تقدّما في استطلاعات الرأي ولا سيما بعد توصله إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وسجلت حكومته ارتفاعا مفاجئا في نسبة شعبيتها وصل في نهاية آب/أغسطس إلى 39% من الآراء المؤيدة، ما يمثل زيادة قياسية بـ17 نقطة عن تموز/يوليو، وفق استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة يوميوري.

وأظهر التحقيق أن عددا متزايدا من اليابانيين وصل إلى 50% يريدون بقاء إيشيبا في السلطة، مقابل 42% يريدون استقالته.

وبحسب استطلاع للرأي أجري لحساب صحيفة ماينيشي، فإن 33% من اليابانيين يدعمونه، بزيادة أربع نقاط، وهي أول مرة يتخطى التأييد له نسبة 30% منذ شباط/فبراير.

وعزت صحيفة يوميوري هذا الارتفاع في الشعبية بصورة خاصة إلى الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الذي أبرم بعد يومين من الانتخابات اليابانية، وخفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات اليابانية من 25% إلى 15%.

كما أشارت الصحيفة إلى جهود الحكومة لوقف الارتفاع الأخير في أسعار الأرز، الذي شكل عاملا أساسيا في معدلات التضخم المرتفعة.

ويتوقع بعض المراقبين أن تخلفه منافسته الأولى ساناي تاكايشي، القومية المتشددة التي حلت في المرتبة الثانية في الانتخابات الأخيرة لقيادة الحزب عام 2024. وقد أعلنت منذ الآن أنها تعتزم الترشح.

