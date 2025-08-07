The Swiss voice in the world since 1935
رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان يصل إلى مصر في أول زيارة خارجية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – وصل كامل الطيب إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان يوم الخميس إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب في مايو أيار الماضي.

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان في استقبال إدريس بمطار القاهرة حيث من المقرر أن يرأسا “جلسة مباحثات موسعة، تشهد مناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات”.

وتدعم مصر مجلس السيادة الانتقالي في السودان برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي يخوص حربا مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو.

إدريس (71 عاما) هو مسؤول سابق بالأمم المتحدة وشغل عدة مناصب دبلوماسية كما خاض انتخابات الرئاسة عام 2010 أمام الرئيس السابق عمر البشير.

(تغطية صحفية للنشرة العربية سامح الخطيب – تحرير سها جادو)

الأكثر مناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
29 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة
