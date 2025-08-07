رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان يصل إلى مصر في أول زيارة خارجية

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – وصل كامل الطيب إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان يوم الخميس إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب في مايو أيار الماضي.

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان في استقبال إدريس بمطار القاهرة حيث من المقرر أن يرأسا “جلسة مباحثات موسعة، تشهد مناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات”.

وتدعم مصر مجلس السيادة الانتقالي في السودان برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي يخوص حربا مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو.

إدريس (71 عاما) هو مسؤول سابق بالأمم المتحدة وشغل عدة مناصب دبلوماسية كما خاض انتخابات الرئاسة عام 2010 أمام الرئيس السابق عمر البشير.

(تغطية صحفية للنشرة العربية سامح الخطيب – تحرير سها جادو)