رئيس وزراء اليونان‭:‬ أمريكا وحدها القادرة على إدخال إسرائيل وإيران في محادثات

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أثينا (رويترز) – قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الولايات المتحدة وحدها هي التي تتمتع بالنفوذ لإدخال إسرائيل وإيران في مفاوضات.

وقال ميتسوتاكيس في مقابلة على هامش مؤتمر للطاقة في أثينا “لا تملك أوروبا وحدها النفوذ اللازم لجذب الأطراف المعنية إلى طاولة (المفاوضات). وحدها الولايات المتحدة هي القادرة على القيام بذلك. لذا أعتقد أن الأمر متروك لرئيس الولايات المتحدة ليقرر المسار الذي يجب أن يسلكه”.

وقال مصدر دبلوماسي ألماني لرويترز إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يعتزمون إجراء محادثات نووية مع نظيرهم الإيراني يوم الجمعة في جنيف.

وقال ميتسوتاكيس “نحن جميعا قلقون للغاية بشأن أي عامل من شأنه أن يدفع التضخم للارتفاع ويحدث اضطرابا كبيرا في أسواق الطاقة”.

وأشار إلى أن اليونان قلقة للغاية أيضا بشأن سلامة حوالي 180 سفينة ترفع العلم اليوناني والسفن المملوكة لليونان التي تبحر في منطقة الخليج ومحيطها منذ أن هاجمت إسرائيل إيران لأول مرة يوم الجمعة.

ويسيطر مالكون يونانيون على أكبر أسطول تجاري من ناقلات النفط في العالم. وقالت مصادر ملاحية يوم الأربعاء إن هيئات الملاحة البحرية تنصح السفن التجارية بتجنب المياه الإقليمية الإيرانية حول مضيق هرمز.