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رئيس وزراء ماليزيا ينتقد رسوم ترامب الجمركية تزامنا مع زيارة روبيو

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انتقد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الأربعاء التعرفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على بلاده، أثناء اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا  (آسيان) الذي يستمر ثلاثة أيام وتجري خلالها ماليزيا محادثات مع الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وستكون التعرفات الجمركية الأميركية على رأس جدول أعمال اجتماع وزراء دول آسيان في العاصمة الماليزية والذي ينتهي الجمعة.

وقال أنور في بداية المؤتمر “في كل أنحاء العالم، أصبحت الأدوات التي كانت تستخدم في السابق لتحقيق النمو تُستخدم الآن للضغط والعزل والاحتواء”.

وأضاف أن “الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات والاستثمار أصبحت الآن أدوات للتنافس الجيوسياسي” من دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم.

وتتزامن تصريحات أنور مع توجّه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى ماليزيا في أول زيارة له لآسيا منذ توليه منصبه.

ويتوقّع أن يصل روبيو إلى العاصمة الماليزية في وقت مبكر من الخميس لحضور اجتماعات تستمر يومين وتشمل مؤتمرا ما بعد الاجتماع الوزاري واجتماعا لوزراء خارجية شرق آسيا سيشارك فيه شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة وآسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الصين.

وقال مسؤولون أميركيون قبيل الزيارة إن واشنطن “تعطي الأولوية” لالتزاماتها تجاه منطقتي شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، لكن زيارة روبيو تأتي في وقت تترقب دول عدة نسبة الرسوم الجمركية التي سيفرضها عليها ترامب.

وقال الرئيس الأميركي الإثنين إنه سيفرض تعرفات نسبتها 25 في المئة على واردات بلاده من اليابان وكوريا الجنوبية، وعلى نحو عشر دول أخرى، بينها ماليزيا (25 %) ولاوس (40 %)، لحضّها على إبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.

وماليزيا ولاوس منضويتان في رابطة آسيان التي تتولى ماليزيا هذا العام رئاستها الدورية.

وستطبّق التعرفات اعتبارا من الأول من آب/أغسطس.

وأبرمت فيتنام، العضو في آسيان، اتفاقا مع الولايات المتحدة يجنّبها رسوما جمركية إضافية.

كما سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع وزير الخارجية الأميركي قضية بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والذي تطالب الصين بالسيادة عليه بشكل شبه كامل ويشكل نقطة اشتعال محتملة بين بكين وواشنطن.

– “متفائل” –

وقال وزير التجارة الماليزي ظفرول عزيز الأربعاء إن دول رابطة آسيان ستواصل المفاوضات الثنائية مع واشنطن قبل دخول التعرفات الجمركية حيز التنفيذ في آب/أغسطس.

وأشار الوزير إلى أنهم ما زالوا “متفائلين” بإمكان التوصل إلى اتفاق.

من جهته، حضّ أنور دول التكتل العشر التي تشهد خلافات داخلية، على إظهار الوحدة “والتحدث بشكل متناسق والتصرف بتبصر”.

لكن الرابطة غارقة في الحرب الأهلية المستمرة في بورما والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص ونزوح الملايين.

وأجبر القتال العنيف حوالى أربعة آلاف شخص على الفرار إلى الهند في الأيام الأربعة الماضية، وفق ما أفاد مسؤولون هنود الاثنين.

وقال أنور “للأسف، ما زال السلام بعيد المنال فيما المعاناة تتفاقم”.

بالتزامن، يتواصل التوتر على الحدود بين تايلاند وكمبوديا.

ودخل البلدان المتجاوران الواقعان في جنوب شرق آسيا في خلاف منذ مقتل جندي كمبودي أواخر أيار/مايو عندما تبادلت القوات إطلاق النار في منطقة حدودية متنازع عليها.

وأضاف أنور “يجب ألا يتوقف تماسكنا عند التصريحات. يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من مؤسساتنا واستراتيجياتنا وقراراتنا الاقتصادية”.

بور-جهي/الح/ص ك

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