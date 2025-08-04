رامابوزا يعتبر الرسوم الأميركية “عقابية” ويدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهتها

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اعتبر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الاثنين الرسوم الجمركية الأميركية الوشيكة بنسبة 30% “عقابية للغاية”، مشيرا إلى أن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا لمواجهتها.

وقال الرئيس أمام وسائل الاعلام “إن جنوب إفريقيا على وشك مواجهة رسوم جمركية عقابية وضارة أعلنتها الولايات المتحدة”، داعيا الحكومة إلى “التحرك بشكل عاجل وحازم للحد من تأثير هذه الرسوم الجمركية العقابية للغاية”.

وتُعدّ الرسوم الجمركية البالغة 30% على صادرات جنوب إفريقيا الأعلى في إفريقيا جنوب الصحراء، وتأتي في ظل توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتتعرض بريتوريا لهجوم منذ أشهر من قبل إدارة دونالد ترامب التي تتهمها باضطهاد المزارعين البيض وتقديم شكوى إبادة جماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وفيما تواصل البلاد مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن فرض الرسوم الجمركية، دعا رامابوزا إلى “تسريع تنويع أسواق صادراتنا، لا سيما من خلال تعزيز التجارة البينية الإفريقية”.

والولايات المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب إفريقيا. وكانت بريتوريا حذرت من أن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية التي ستفرض كذلك على دول عدة اعتبارا من الخميس، قد تؤدي إلى الغاء 100 ألف وظيفة في البلاد التي يتجاوز فيها معدل البطالة 30%.

ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التطبيق الجمعة، بحسب حكومة جنوب إفريقيا.

وقال وزير الخارجية رونالد لامولا الاثنين في مؤتمر صحافي إن تأثير ذلك على النمو قد يصل إلى 0,2%، في حين لم يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا إلا بنسبة 0,1% في الربع الأول.

وأكد لامولا أن بريتوريا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاق رغم “الاستفزاز الشديد” من جانب الولايات المتحدة.

وفي نشرته الإخبارية الأسبوعية، قال رامابوزا إن “أولويتنا القصوى هي حماية صادراتنا الصناعية”.

ولتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة، عرضت بريتوريا على واشنطن شراء كميات من الغاز الطبيعي المسال وبعض المنتجات الزراعية الأميركية، بالإضافة إلى الاستثمار في صناعات التعدين وإعادة تدوير المعادن، وفق ما ذكرت وزارة التجارة الأسبوع الماضي.

والرسوم الجمركية الجديدة تتعلق بشكل خاص بقطاعات الزراعة والسيارات والنسيج في جنوب إفريقيا، والتي تقول بريتوريا إنها لا تنافس الصناعة الأميركية، بل تدعمها.

واشار لامولا إلى أن صادرات جنوب إفريقيا لا تمثل سوى 0,25% من إجمالي واردات الولايات المتحدة.

وأضاف رامافوزا، من جانبه، أن الحكومة أنشأت مكتب دعم لمساعدة المصدرين والمنتجين على استكشاف أسواق أخرى في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن ذلك سيساعد أيضا في المضي بمشروع منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات عدة دول في إفريقيا جنوب الصحراء، بينها مملكة ليسوتو الجبلية الصغيرة المعتمدة على التصدير، والتي كانت مهددة في البداية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%.

بر/ريم/ب ق