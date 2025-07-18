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رجل الأعمال المصري هشام مصطفى ينجح في إسقاط دعوى في بريطانيا بشأن مقتل سوزان تميم

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لندن (رويترز) – نجح قطب العقارات المصري هشام طلعت مصطفى يوم الجمعة في مساعيه لإسقاط دعوى قضائية رفعها بطل عالمي سابق في رياضة الكيك بوكسينج بحقه أمام محكمة في لندن على خلفية مسؤوليته عن مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في 2008.

وكانت محكمة مصرية أصدرت حكما بإدانة مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، بتهمة دفع أموال لضابط شرطة سابق من أجل طعن سوزان (30 عاما) حتى الموت داخل شقتها الفاخرة في دبي.

وحُكم عليه في البداية بالإعدام في 2009، لكن محكمة النقض ألغت الحكم. وبعد محاكمتين أخريين، انتهى الأمر بإدانته مجددا وحُكم عليه بالسجن 15 عاما قبل أن يصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عنه في عام 2017.

وذاع صيت سوزان بعد فوزها في برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب في التسعينيات، وكانت على علاقة بلاعب الكيك بوكسينج العراقي البريطاني رياض العزاوي قبل مقتلها.

ورفع العزاوي دعوى قضائية ضد مصطفى أمام المحكمة العليا في لندن عام 2022 مطالبا بتعويضات عن الضرر النفسي والعاطفي الذي قال إنه لحق به نتيجة مقتل سوزان.

وسعى مصطفى لإسقاط الدعوى في بريطانيا، مشيرا إلى أن محامي العزاوي لم يقدموا جميع الأدلة اللازمة عندما حصلوا على الإذن بمقاضاته كما طالب بنقل القضية إلى دبي للنظر فيها بدلا من لندن.

وفي حكمه الصادر اليوم الجمعة بإسقاط الدعوى، قال القاضي كريستوفر بوتشر إن العزاوي لم يقدم معلومات جوهرية تتعلق بما إذا كانت الدعوى قد رُفعت في وقت متأخر للغاية.

وأضاف القاضي أن “محاكم دبي هي بلا شك الجهة الأكثر ملاءمة” لنظر القضية إذا أصر العزاوي على الاستمرار في التقاضي.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من محامي طلعت مصطفى في بريطانيا، كما تعذر التواصل مع محامي العزاوي للتعليق.

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