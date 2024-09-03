رجل في الأخبار-نتنياهو وجالانت على درب واحد في حكومة إسرائيلية منقسمة

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – المواجهة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت حول حرب غزة تمثل أحدث حلقة في سلسلة من المواجهات التي ضغطت على وحدة الحكومة إلى حد الانهيار على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية.

وقال نتنياهو يوم الاثنين إن الرجلين يمكنهما العمل معا “ما دامت الثقة موجودة”، لكن جميع الوزراء ملتزمون بقرارات مجلس الوزراء. وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي “وهذا هو الشيء الرئيسي الخاضع للاختبار الآن”.

ورفض نتنياهو دعوات جالانت وآخرين في المؤسسة الأمنية لقبول انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة كثمن لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وطفت كثيرا على السطح الخلافات بين نتنياهو وجالانت الذي ارتقى إلى رتبة جنرال عبر مسيرة عسكرية مستمرة منذ 35 عاما بدأها في وحدة قوات خاصة بحرية.

ورغم تشدده في معالجة المسائل الأمنية، ومنها التعامل مع حماس، استخف جالانت علانية بهدف نتنياهو الذي دأب على التصريح به والمتمثل في تحقيق “نصر كامل” في غزة ووصف جالانت ذلك بأنه “هراء”.

لكن التواء هندسة السياسة الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة ربطت بين الاثنين مما منع نتنياهو من إقالة جالانت ومنع جالانت من الانسحاب.

وأثناء احتجاجات العام الماضي على مسعى نتنياهو للحد من صلاحيات المحكمة العليا، خالف جالانت مسار الحكومة وعارض الخطة التي قال إنها تسببت في انقسامات اجتماعية عميقة لدرجة أنها تعرض الأمن القومي للخطر.

وأقاله نتنياهو، لكنه تراجع عن قراره بعد أن نزل الإسرائيليون إلى الشوارع في واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ البلاد. أما جالانت الذي دخل معترك السياسة منذ عقد، فرفض الرحيل.

وقالت جايل تالشير أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس والمتخصصة في السياسة الإسرائيلية إن جالانت “يعتقد أن دور حياته هو ما يفعله الآن، كوزير للدفاع فيما يعتقد أنها الحرب الأهم منذ حرب الاستقلال”، في إشارة إلى حرب 1948.

وأضافت “لا يوجد احتمال لأن يرحل”.

وينبع هذا المأزق جزئيا من هيكل الائتلاف اليميني الذي كونه نتنياهو بعد انتخابات عام 2022 ويعتمد على حزبين دينيين قوميين بقيادة الوزيرين المتشددين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير.

وبدون دعم الوزيرين، ستنهار الحكومة، مما يترك لهما حرية التعبير عن العداء لجالانت وغيره في المؤسسة العسكرية ممن يعتبرونهم شديدي التساهل مع الفلسطينيين، وخاصة حماس.

وكمؤشر على الشعور السيئ في الحكومة، عرض نتنياهو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين ما قال إنها مذكرة سياسية من أحد قادة حماس عثر عليها جنود إسرائيليون في غزة.

وجاء في إحدى النقاط “ممارسة ضغط نفسي على جالانت”.

* مسؤولية

يأتي أحدث تشاحن داخلي في إسرائيل في أعقاب استعادة جثث ست رهائن إسرائيليين قتلوا بالرصاص في نفق في جنوب قطاع غزة قبل ساعات من عثور القوات الإسرائيلية عليهم.

وأثار ذلك مظاهرات حاشدة تطالب بالتوصل لصفقة لإعادة الرهائن، وهو ما دعا إليه جالانت أيضا. وقال إنه في حين فات الأوان على الرهائن الذين عُثر عليهم في النفق، يجب إعادة الآخرين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز إلى ديارهم.

ومثل نتنياهو، تأثرت مسيرة جالانت المهنية بأحداث السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما نفذت حركة حماس هجوما مباغتا على بلدات في جنوب إسرائيل مما أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي وأجنبي واختطاف 253 رهائن.

وبعد يومين، قال جالانت إن الثمن الذي ستدفعه غزة سيغير الواقع لأجيال وإن إسرائيل ستفرض حصارا كاملا مع حظر استيراد الغذاء والوقود. ووصف أعداء إسرائيل “بالحيوانات البشرية”.

ولكنه بدا أكثر حذرا من نتنياهو منذ ذلك الحين، وحثه على وضع خطة لإدارة غزة بعد الحرب ورفض أي اقتراح ببقاء الجيش الإسرائيلي قوة احتلال.

ويدرك قادة الجيش تماما الضغوط التي يواجهها الجنود في ظل مواصلة القتال في قطاع غزة واستمرار حالة التأهب القصوى للحرب مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان والانخراط بشكل مكثف في صراع ضد فصائل فلسطينية مسلحة في الضفة الغربية المحتلة.

ويواجه نتنياهو وجالانت احتمال صدور مذكرتي اعتقال دولية بحقهما فيما يتعلق بالحرب في غزة وذلك في أعقاب طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو أيار. وتقول وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة حصدت أرواح أكثر من 40 ألف فلسطيني.

وتسبب احتمال صدور مذكرتي اعتقال لنتنياهو وجالانت في حالة من الغضب في إسرائيل، لكن قضية المسؤولية عن الإخفاقات العسكرية والأمنية التي سمحت بوقوع هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول كانت وراء الكثير من التوتر في السياسة الإسرائيلية منذ ذلك الحين.

وقال جالانت الشهر الماضي إنه يجب التحقيق معه ومع نتنياهو، متطرقا إلى الانتقادات الواسعة النطاق لرئيس الوزراء لعدم تحمله مسؤولية واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ البلاد.

وأي تحقيق من هذا القبيل من شأنه أن يلقي باللوم بشكل كبير على وزير الدفاع من بين آخرين.

وقالت تالشير “يعرف أنه سيغادر. يريد أن يرحل وزيرا ناجحا للدفاع قاد إسرائيل إلى التمتع بحدود أكثر أمانا”.