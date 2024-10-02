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رحلة طيران مستأجرة بريطانية تغادر لبنان مع تسيير المزيد في الأيام المقبلة

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لندن (رويترز) – قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الأربعاء إن طائرة مستأجرة تقل مواطنين بريطانيين من لبنان غادرت البلاد، مضيفا أن من المزمع تسيير المزيد من هذه الرحلات في الأيام المقبلة.

وكتب لامي في منشور على منصة إكس “غادرت الآن أول رحلة طيران مستأجرة تقل مواطنين بريطانيين من لبنان”.

وأضاف “قمنا بترتيب رحلة أخرى للغد، ورحلات أخرى خلال الأيام المقبلة ما دام هناك طلب وطالما كان ذلك آمنا”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية