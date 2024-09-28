ردود فعل إقليمية ودولية على مقتل حسن نصر الله

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(رويترز) – فيما يلي ردود فعل من سياسيين إقليميين وغيرهم على مقتل حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية في غارة جوية إسرائيلية على بيروت يوم الجمعة.

* وزارة الخارجية الإيرانية

قالت الوزارة في بيان إن “مسار نصر الله سيستمر وسيتحقق هدفه في تحرير القدس”.

* الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قدم عباس تعازيه للبنان وحزب الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وأضافت الوكالة أن “الرئيس قدم تعازيه الحارة للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق باستشهاد الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، واستمرار حرب الإبادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني”.

* جماعة الحوثي اليمنية

نعى الحوثيون المتحالفون مع إيران نصر الله وأضافوا أن “الاستشهاد… سيزيد جذوة التضحية وحرارة الاندفاع وقوة العزيمة وشكيمة الاستمرارية”.

* محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق

قال رئيس وزراء العراق إن مقتل نصر الله “يعبر عن الرغبة المستهترة الساعية إلى توسعة الصراع على حساب كل شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها”.

* هرتسي هاليفي

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي “قتل نصر الله بلا تمييز مدنيين إسرائيليين وكان يهدف إلى إنهاء هذه الحرب بتدمير دولة إسرائيل. كفلنا عدم حدوث ذلك. قضينا عليه، وسنزداد قوة. لقد قتل حزب الله الأبرياء في أنحاء العالم، وأخفى أسلحته تحت منازل العائلات والنساء والأطفال وحولهم إلى دروع بشرية. وكما أظهرنا، لن نسمح بمثل هذا التهديد لمواطنينا. نحن عازمون على الاستمرار في تدمير منظمة حزب الله الإرهابية ومواصلة القتال”.

* مقتدى الصدر

نعى السياسي الشيعي العراقي نصر الله وقال إنه “رفيق درب المقاومة والممانعة”.

* جبران باسيل

نعى السياسي المسيحي اللبناني البارز نصر الله وقال إن مقتله خسارة كبيرة، وذكر أنه وقت عصيب على جميع اللبنانيين، مضيفا “بمواجهة العدو الإسرائيلي، لا خيار إلا أن نكون معا كلبنانيين”.

* ميشال عون الرئيس اللبناني السابق

قال عون في بيان “باستشهاد سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يفقد لبنان قائدا مميزا وصادقا… ما يشهده وطننا من مخاطر نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، يتطلب الارتقاء إلى أعلى مستوى من التضامن الوطني الذي يحمي وحدتنا ويحصّنها، لأن بها الخلاص الحقيقي”.

* سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

“اغتيال السيد حسن نصر الله أدخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة. إنه عمل جبان مدان جملة وتفصيلا، نحن الذين دفعنا غاليا من أحبتنا حين صار الاغتيال بديلا للسياسة. رحم الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه. اختلفنا كثيرا مع الراحل وحزبه، والتقينا قليلا لكن كان لبنان خيمة الجميع، وفي هذه المرحلة البالغة الصعوبة تبقى وحدتنا وتضامننا الأساس”.

* الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

في منشور على موقع إكس بعد مقتل نصر الله لم يذكر اسمه، قال أردوغان إنه يندد بالهجمات الأخيرة في لبنان التي قال إنها جزء من سياسة إسرائيلية “للإبادة الجماعية والاحتلال والغزو” وقال إن العالم الإسلامي يجب أن يظهر موقفا “أكثر حزما”.