رسوم بنسبة 15% على المركبات والمنتجات الصيدلانية الأوروبية بموجب الاتفاق التجاري مع واشنطن

afp_tickers

4دقائق

ستخضع صادرات السيارات والمنتجات الصيدلانية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية نسبتها 15 في المئة، بحسب ما أفاد بيان مشترك أميركي-أوروبي الخميس كشف عن تفاصيل اتفاق تجاري تم التوصل إليه بين بروكسل وواشنطن.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن النسبة ذاتها ستفرض على النبيذ والمشروبات الكحولية بعدما فشلت بروكسل في ضمان الحصول على استثناء للقطاع الذي تعتبره غاية في الأهمية بالنسبة لبلدان التكتل.

وقال المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش “إنه اتفاق جديّ واستراتيجي وندعمه بالكامل. تستفيد (منه) مجموعة واسعة من القطاعات بما فيها الصناعات الاستراتيجية مثل السيارات والمنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات والخشب”.

توصلت بروكسل وواشنطن إلى اتفاق إطاري في تموز/يوليو يفرض على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي رسوما أميركية نسبتها 15%.

لكن ما زالت التفاصيل غير واضحة مع تواصل المفاوضات لأسابيع في وقت سعى الاتحاد الأوروبي للحصول على إعفاءات لبعض القطاعات بينما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على قطاعات أخرى.

ورغم أن بيان الخميس يوضّح بعض الأمور إلا أنه ما زالت هناك بعض الأجزاء الغامضة.

وأفادت المفوضية بأنه بناء على الاتفاق، سيطبق “حد أقصى وشامل” من الرسوم الجمركية نسبته 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي.

وأعرب سيفكوفيتش عن ثقته في أن تُطبّق النسبة المحددة للسيارات وهي أقل من النسبة الحالية البالغة 27,5%، بأثر رجعي اعتبارا من الأول من آب/اغسطس، بعدما تلقى تطمينات بهذا الشأن من نظيره الأميركي.

لكن النسبة الجديدة لن تُطبّق إلا فور إدخال الاتحاد الأوروبي تشريعا يخفض رسومه المفروضة على المنتجات الأميركية، وهو أمر قالت سيفكوفيتش إن المفوضية “تعمل بجد” لتحقيقه.

وضغطت فرنسا وإيطاليا وغيرها من البلدان المنتجة للنبيذ بشدة للحصول على استثناء من الرسوم بالنسبة للمشروبات الكحولية بما في ذلك الشمبانيا ومختلف أنواع النبيذ والمشروبات الكحولية، لكن سيفكوفيتش أشار إلى أن جهود الاتحاد الأوروبي “لم تنجح”.

وأضاف أن المفاوضات ستتواصل، مؤكدا أن “هذه الأبواب لم تغلق إلى الأبد”.

وسيُطبّق نظام خاص أكثر مواتاة اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر على عدد من المنتجات بما في ذلك “الموارد الطبيعية غير المتوافرة” مثل الفلّين وجميع الطائرات وقطع الطائرات والمنتجات الصيدلانية العامة، بحسب المفوضية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “هذه ليست نهاية العملية. نواصل التواصل مع الولايات المتحدة للاتفاق على إجراءات أكثر لخفض الرسوم وتحديد مجالات التعاون وخلق المزيد من إمكانات النمو الاقتصادي”.

وقال الوزير الفرنسي للتجارة الخارجية لزران سان مارتان أن بلاده ستعمل للحصول “على “استثناءات إضافية” في هذا الاتفاق.

اوب/لين/غ ر