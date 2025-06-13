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روبيو: أمريكا لم تشارك في الضربات الإسرائيلية ضد إيران

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران، وطالب طهران بعدم استهداف المصالح أو الأفراد الأمريكيين في المنطقة.

وقال روبيو في بيان “الليلة، اتخذت إسرائيل إجراء أحادي الجانب ضد إيران. لسنا متورطين في ضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأمريكية في المنطقة”.

وأضاف “دعوني أكون واضحا: يجب ألا تستهدف إيران المصالح أو الأفراد الأمريكيين”.

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