روبيو في الفاتيكان قريبا لتخفيف التشنج بعد انتقادات ترامب للبابا

يتوجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى روما والفاتيكان في الأيام المقبلة، وفق ما أعلن مصدر حكومي إيطالي الأحد، بعد أسابيع قليلة من انتقادات لاذعة وجهها الرئيس دونالد ترامب للبابا لاوون الرابع عشر.

ومن المتوقع أن يلتقي روبيو، وهو كاثوليكي، مع الرجل الثاني في الفاتيكان، أمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين، بالإضافة إلى وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، وفق ما ذكر المصدر لوكالة فرانس برس.

كما يلتقي روبيو وزير الدفاع غيدو كروسيتو خلال الزيارة المقررة يومي الخميس والجمعة، بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.

وأشارت هذه الوسائل الإعلامية الأحد إلى أن زيارة روبيو القصيرة تهدف إلى تخفيف التشنج في العلاقات بين الفاتيكان والبيت الأبيض.

وانتقد البابا لاوون الرابع عشر حملة إدارة ترامب على الهجرة، منذ توليه رئاسة الكنيسة الكاثوليكية التي تضم 1,4 مليار في العالم في 8 أيار/مايو 2025 عقب وفاة البابا فرنسيس.

لكنّ تصعيد خطابه المناهض للحرب، لا سيما بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، أثار غضب ترامب.

في السابع من نيسان/أبريل، أعلن البابا أن تهديد ترامب بتدمير إيران “غير مقبول”، وحثّ الأميركيين على مطالبة ممثليهم المنتخبين في الكونغرس “بالعمل من أجل السلام”.

وهاجم الرئيس الأميركي البابا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا إياه بأنه “ضعيف” في مكافحة الجريمة و”غير كفوء في السياسة الخارجية”، مضيفا أنه ليس “من المعجبين” بالبابا.

وردّ البابا لاوون الرابع عشر المولود في شيكاغو قائلًا “أنا لا أخشى إدارة ترامب، ولا أخشى التعبير بصوت عال وواضح عن رسالة الإنجيل”.

من جانبها، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة وهي من أقرب حلفاء ترامب في أوروبا، أن انتقاد الرئيس الأميركي للبابا “غير مقبول”.

وأعرب ترامب لصحيفة “إل كورييري ديلا سيرا” الإيطالية عن صدمته من موقفها، قائلا “كنت أظنها شجاعة، لكنني كنت مخطئا”. كما اتهم ميلوني بعدم مساعدة الولايات المتحدة داخل حلف شمال الطلسي.

وهدد أيضا بسحب القوات الأميركية من إيطاليا، قائلا إن روما “لم تقدم أي مساعدة” للولايات المتحدة في حربها ضد إيران.

ووجه تهديدا مماثلا ضد إسبانيا. والسبت، أعلن البنتاغون التوجه لسحب 5000 جندي أميركي من ألمانيا خلال العام المقبل.

