روبيو يصف الضربات الإسرائيلية ضد إيران بالأحادية ويؤكد عدم مشاركة أمريكا

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(رويترز) – وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الضربات الإسرائيلية على إيران بأنها “تحرك أحادي” وأكد أن الولايات المتحدة لم تشارك فيها، وطالب طهران بعدم استهداف المصالح أو الأفراد الأمريكيين في المنطقة.

وقال روبيو في بيان “الليلة، اتخذت إسرائيل إجراء أحادي الجانب ضد إيران. لسنا متورطين في ضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأمريكية في المنطقة”.

وأضاف “دعوني أكون واضحا: يجب ألا تستهدف إيران المصالح أو الأفراد الأمريكيين”.

وذكر أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن تحركها “ضروري للدفاع عن نفسها”.

وأعلنت إسرئيل أنها شنت غارات جوية على إيران خلال الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارات سُمع في طهران، مما أثار حالة من التوتر في منطقة مضطربة بالفعل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.