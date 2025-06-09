روته يدعو إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي للناتو بنسبة 400%

afp_tickers

4دقائق

يعتزم الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روته الدعوة إلى زيادة كبيرة في قدرات الدفاع الجوي إلى 400%، لا سيما لمواجهة روسيا التي “تبث الرعب من السماء”، خلال مؤتمر تستضيفه لندن الاثنين.

وجاء في بيان صدر عن المؤتمر الذي ينظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث أنه من المتوقع أن يُعلن روته “نحن في حاجة إلى تحقيق خطوة كبيرة في دفاعنا المشترك (…) والحقيقة هي أن الخطر لن يزول، حتى مع انتهاء الحرب في أوكرانيا”.

وقبل القمة المقبلة للحلف المقرّر عقدها في 24 و25 حزيران/يونيو في لاهاي، من المتوقع أن يؤكد روته، بحسب البيان، أن “الناتو يحتاج إلى زيادة في دفاعاته الجوية والمضادة للصواريخ بنسبة 400%” للحفاظ على ردع ودفاع جديرين بالمصداقية.

وسيوضح روته الذي سيجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في داونينغ ستريت الاثنين “نرى في أوكرانيا كيف تبث روسيا الرعب من السماء، لذلك سنعزز الدرع التي تحمي مجالنا الجوي”.

وجاء الرد سريعا من الكرملين الذي اعتبر الاثنين أن الناتو “أداة للعدوان والمواجهة”.

وصرّح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إيجازه اليومي “الناتو، بعدما خلع قناعه، يثبت بكل الطرق الممكنة طبيعته كأداة للعدوان والمواجهة”.

ويأتي هذا الاجتماع في حين يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء الحلف الاوروبيين وكندا بأن يتعهدوا تخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجهم المحلي الداخلي لقطاع الدفاع، تحت طائلة عدم ضمان أمنهم.

وأعلن وزير الدفاع الاميركي بيت هيغسيث من بروكسل الخميس أن حلف شمال الاطلسي “قريب جدا” من التوصل الى اتفاق بهذا الصدد، قد يأخذ طابعا رسميا في قمة لاهاي.

وقال هيغسيث الخميس “نعتقد في هذا الحلف أنه في غضون أسابيع، سنتعهّد خمسة في المئة، 3,5 في المئة منها في القدرات العسكرية الصلبة و1,5 في المئة للبنى التحتية والنشاطات المرتبطة بالدفاع”.

وتابع أن “هذا المزيج يمثّل التزاما حقيقيا ونعتقد أن بإمكان كل بلد زيادة” الإنفاق.

– “أكثر فتكا” –

ويدفع التهديد من روسيا بعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع حرب أوكرانيا والمخاوف حيال مدى التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا في عهد ترامب، الدول الأوروبية لزيادة ميزانياتها الدفاعية.

ومن المتوقع أن يُعلن روته الاثنين عن حاجة جيوش التحالف “إلى آلاف المركبات المدرعة والدبابات الإضافية، فضلا عن ملايين القذائف المدفعية”.

وسيشيد روته باستراتيجية الدفاع الجديدة للمملكة المتحدة التي عرضت قبل أسبوع وقال إنها “ستعزز الدفاع المشترك لحلف الناتو”.

وأعلن ستارمر أن بلاده ستبني 12 غواصة هجومية نووية وستة مصانع لإنتاج الذخائر من اجل تعزيز دفاعاتها، لا سيما في مواجهة “التهديد” الذي تُشكله روسيا.

وسيضيف روته “يجب أن يصبح الناتو تحالفا أقوى وأكثر عدلا وأكثر فتكا”.

كلا/ريم-الح/دص